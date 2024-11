Alonso si confiderà in lacrime con Curro: "Dolores e i figli sono morti", dirà nelle puntata de La Promessa di mercoledì 4 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Jana ascolterà lo sfogo del marchese, restando nascosta in silenzio. Per Jana e Curro sarà una grande emozione sapere che la loro madre ha vissuto una storia d'amore con Alonso.

Curro alla ricerca della verità

Jana chiederà a Curro di continuare ad indagare sugli amori passati di Alonso, ma questa volta vorrà ascoltare con le sue orecchie cosa di dicono il marchese e il signorino. Per farlo, Jana proporrà di nascondersi durante il loro incontro.

Alonso dirà a Curro di non avere rimpianti per il passato, perché ha avuto una vita piena e dei figli meravigliosi. A quel punto il ragazzo proverà a fare più domande, riferendosi all'amore impossibile con la donna misteriosa di cui le aveva parlato: "Hai mai dovuto rinunciare a qualcosa a cui tenevi molto?". Il marchese si domanderà come mai suo nipote sia tanto curioso di questa storia e lui si limiterà a dirgli che non avendo mai conosciuto l'amore vorrebbe saperne di più. Alonso aprirà completamente il cuore con Curro ed inizierà a parlargli di Dolores: "Era una donna molto speciale, l'amavo tanto, eravamo come una persona sola". Il marchese aggiungerà che non ha mai amato nessuna donna come lei, né Cruz, né la sua prima moglie.

"Come si chiamava?", chiederà Curro ad Alonso che gli darà la conferma di tutti i suoi dubbi con la sua riposta: "Si chiamava Dolores e aveva una bellissima figlia".

I ricordi dolorosi di Alonso

Le anticipazioni de La Promessa spiegano che Jana sarà nascosta e ascolterà ogni parola di Alonso sulla sua amata madre e sarà felice di sapere che tra loro c'è stata una vera storia d'amore.

"Ci siamo innamorati come due bambini", spiegherà Alonso, "L'amore era più forte di noi e abbiamo concepito un figlio". Il marchese racconterà che Dolores andò a stare in una casa vicino alla tenuta con la bambina e il loro figlio che chiamarono Marcos e lui conduceva una doppia vita. All'improvviso, però, Alonso diventerà molto triste: "Dolores e i figli sono morti", dirà in lacrime, "Non so precisamente come".

Il marchese spiegherà di aver trovato un pezzo del vestito della bambina vicino al fiume e per questo è certo che Dolores sia annegata con i suoi figli per salvarli dalla corrente. "Non abbiamo mai trovato i loro corpi, è molto difficile parlare di questo", dirà Alonso in preda al pianto. Curro proverà a consolare il marchese, mentre Jana resterà in silenzio ad ascoltare, stando attenta a non far notare la sua presenza.

La verità sull'identità di Curro

Alonso si è aperto con Curro ed è convinto che il ragazzo sia suo nipote. Il marchese non immagina che i bambini di cui stava parlando erano lì ad ascoltare il suo racconto. Jana e Curro, infatti, sono i i figli di Dolores e non sono morti come crede.

Marcos, il figlio che ha avuto con Dolores, in realtà è Curro che da piccolo è stato rapito e presentato a tutti come il figlio di Lorenzo ed Eugenia. I due fratelli si sono riuniti a La Promessa e adesso stanno cercando la verità sulla scomparsa della madre.