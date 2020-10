Gli ascolti tv di sabato 10 ottobre vedono trionfare sia Ballando con le stelle che Tu si que vales. I due show del sabato sera conquistano ottimi risultati in prime time così come al pomeriggio si conferma il successo della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno in onda su Canale 5. A seguire, ottima performance anche per il nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin che ieri pomeriggio ha ospitato in studio l'attore turco Can Yaman.

La sfida degli ascolti del 10 ottobre tra Tu si que vales e Ballando con le stelle

Nel dettaglio, la sfida degli ascolti tv di sabato 10 ottobre ha visto trionfare (seppur di poco) la nuova puntata di Tu si que vales, lo show Mediaset che vede in giuria Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti.

Oltre 4,3 milioni di spettatori hanno seguito le nuove esibizioni dei concorrenti in gara, portando la rete ammiraglia al 24,52% di share.

Ottimi risultati anche per la quarta puntata di Ballando con le stelle 2020, condotto da Milly Carlucci. Lo show del sabato sera di Rai 1 ha ottenuto un ascolto medio di circa 4,2 milioni di spettatori pari al 18,36% nella prima parte denominata Tutti in pista mentre nel programma vero e proprio ha toccato la soglia dei 4 milioni di fedelissimi spettatori arrivando al 22,04%.

Sempre in prime time, buon risultato per il film Se Dio Vuole con Alessandro Gassman che su Rai 3 ha superato la soglia di 1,1 milioni di spettatori arrivando al 5,30%. In access prime time, sempre sulla terza rete della tv di Stato, si conferma il successo per Le parole della settimana, il talk show condotto da Massimo Gramellini che ha superato la soglia di 1,3 milioni di fedelissimi arrivando quasi al 6% di share.

DayDreamer e Verissimo con Can Yaman dominano gli ascolti di sabato 10 ottobre

Per quanto riguarda gli ascolti tv del pomeriggio di questo sabato 10 ottobre, consueto boom per la soap opera DayDreamer con Can Yaman che ieri ha attirato l'attenzione di 2,3 milioni di spettatori pari al 16,65% di share.

La soap ha avuto la meglio sui programmi di Rai 1, tra cui Linea Blu fermo a 1,5 milioni di spettatori.

A seguire ottimi ascolti anche per la trasmissione Verissimo, che complice anche la presenza in studio di Can Yaman, ha registrato una media di 2,3 milioni pari al 19% nella prima parte e 2 milioni nella seconda parte con il 16,80%.

Il talk show di Canale 5 ha nettamente battuto i risultati di Italia Sì, il programma competitor di Rai 1 condotto da Marco Liorni che ieri si è fermato ad una media di poco superiore a 1,2 milioni con uno share del 9,3 nella prima parte e dell'11,70 nella seconda.