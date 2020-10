L'ultima indiscrezione che è trapelata su Belen e Stefano non riguarda il loro turbolento rapporto: in rete, infatti, circola l'indiscrezione in base alla quale il figlio dei "DeMartinez" sarebbe stato bocciato al provino per entrare a La Scala di Milano. Il piccolo Santiago ha da sempre la passione per il ballo, ma non sarebbe ancora pronto per andare a studiare in una delle scuole più famose del settore.

Un 'no' per il figlio di Belen e Stefano

Sono passati quasi 7 anni da quando la Rodriguez e De Martino sono diventati genitori: il piccolo Santiago oggi va a scuola e inizia a coltivare le sue passioni, proprio come tutti i suoi coetanei.

Stando ad un rumor che sta circolando sul web da qualche giorno, recentemente il bambino di Belen e Stefano avrebbe sostenuto un provino per un'importante scuola di danza di Milano, La Scala. L'esito di questo casting, però, sarebbe stato negativo: il figlio di una delle ex coppie d'oro del Gossip nostrano, avrebbe ricevuto infatti un "no" al primo tentativo di entrare nella struttura che ha formato moltissimi talenti del balletto nazionale ed internazionale.

Il primogenito della conduttrice di Tu sì que vales, dunque, avrebbe preso dal padre la predisposizione per la danza, ma ancora non sarebbe pronto per studiarla nella scuola più famosa del settore.

Il presentatore Rai ha pubblicato vari video di Santiago intento a ballare, probabilmente fiero del fatto che abbia ereditato da lui l'amore per la disciplina che gli ha permesso di esordire in televisione ormai più di dieci anni fa.

Santiago si divide tra Belen e De Martino dopo la separazione

Oltre che per il provino per La Scala che si dice sia andato male, ultimamente il piccolo Santiago De Martino è stato al centro del gossip per la seconda separazione dei genitori in pochi anni.

Era la primavera del 2019 quando il bambino posava sorridente accanto ai genitori appena tornati insieme: Belen e Stefano lo avevano portato in Marocco per la prima vacanza da famiglia riunita.

Un anno dopo, però, i due conduttori si sono lasciati nuovamente e la loro creatura ha cominciato a spostarsi da una casa all'altra pur di trascorrere del tempo sia con mamma che con papà.

Il napoletano, per esempio, da poco si è trasferito in un appartamento di Milano dove ha allestito una cameretta tutta azzurra per Santiago.

Il bambino di quasi 7 anni, inoltre, ha ricevuto in dono dal padre un cagnolino di nome Choco, col quale si diverte e gioca nelle giornate lontano dalla Rodriguez.

Le tappe dell'amore tra Belen e Stefano: da Amici alla doppia separazione

La storia d'amore tra Belen e Stefano è iniziata nel 2012 dietro le quinte di un serale di Amici: i due si sono innamorati in sala prove ed hanno scatenato il gossip quando sono venuti fuori i tradimenti a Fabrizio Corona e ad Emma Marrone (i loro fidanzati di quel periodo).

Un anno dopo, ovvero nel 2013, la Rodriguez ha dato alla luce Santiago e poi ha sposato De Martino. Il matrimonio è andato avanti tra alti e bassi per circa tre anni.

Dopo vari flirt e amori importanti, i DeMartinez si sono ritrovati nella primavera del 2019: la reunion, però, è durata meno di un anno: Stefano ha lasciato di nuovo la moglie per ragioni che non sono mai state rese note.

Oggi, a distanza di qualche mese dall'ennesimo addio, Belen è felice accanto ad Antonino Spinalbese (un parrucchiere di dieci anni più giovane), mentre Stefano è ufficialmente single e si dedica anima e corpo al figlio e al lavoro da conduttore.