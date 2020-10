Sabato 17 ottobre torna l'appuntamento quotidiano con Beautiful, con la messa in onda di un episodio ricco di emozioni. La trama riprenderà dal momento in cui Flo si sarà recata da Hope per chiederle perdono, mentre la madre Shauna farà la stessa cosa con le sorelle Logan. Tra Hope e la cugina andrà in scena uno scontro molto acceso, dove la giovane Logan non riuscirà a nascondere la sua rabbia e rinfaccerà a Flo tutto il male fatto a lei, Liam e Steffy.

Beautiful, spoiler 17 ottobre: Hope furiosa con Flo

Per i fan di Beautiful sarà arrivato il momento di scoprire cosa succederà durante il faccia a faccia tra Flo e Hope.

Sul finire della scorsa puntata la figlia di Shauna si sarà intrufolata nello chalet e si sarà palesata alla cugina, la quale sarà stupita nel vederla. Nel corso del nuovo appuntamento del 17 ottobre, si vedrà come Flo cercherà di farsi perdonare per quanto accaduto con Beth, consapevole del dolore causato a tutta la famiglia. La ragazza riconoscerà il modo crudele in cui si sarà comportata, ma Hope non la farà nemmeno finire di parlare e si scaglierà furiosa contro di lei.

Beautiful, anticipazioni: Shauna cerca il perdono delle Logan

Dando uno sguardo alle anticipazioni, mentre Flo e Hope saranno una contro l’altra, a casa di Brooke, Shauna cercherà di far leva sulla compassione delle sorelle Logan, le quali però non saranno affatto dell'idea di dare una seconda possibilità a Flo.

Le Logan infatti, saranno decise a far pagare alla nipote tutte le sue colpe e non vedranno l'ora che la ragazza finisca in carcere proprio come Reese.

Beautiful, puntata 17 ottobre: Hope non ha intenzione di perdonare Flo

Il tentativo di Shauna di ottenere il perdono per la figlia non sarà andato a buon fine e, da quanto riporta la nuova trama di Beautiful nemmeno quello di Flo. Hope infatti, sputerà addosso alla cugina tutto il suo risentimento e la accuserà di averle mentito per mesi, ben sapendo il suo dolore.

Flo cercherà di spiegarsi, ma Hope sembrerà non voler sentire ragioni e continuerà ad aggredirla verbalmente. Come andrà a finire lo scontro tra le due cugine? Dando uno sguardo alle trame successive, Hope sarà talmente furibonda con Flo da arrivare a mollarle un ceffone, poco prima che la polizia giunga allo chalet per arrestare Flo.

La famiglia Logan dunque, seguirà la linea della tolleranza zero con la figlia di Storm, la quale dovrà rispondere del suo crimine di fronte alla giustizia.

Questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda sabato 17 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Si ricorda che per rivedere le puntate già trasmesse basta collegarsi al sito Mediaset Play.