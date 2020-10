Non sembra esserci un grande feeling tra i paparazzi e Belen Rodriguez: l'equazione sembra potersi applicare anche al suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese, con l'ultimo numero di Nuovo a mostrare le immagini dell'incontro/scontro che sarebbe andato in scena qualche giorno fa a Milano tra la neo coppia ed alcuni fotografi. Antonino Spinalbese, in particolare, avrebbe lanciato addosso ai presenti una bottiglia, dopodiché sarebbe volato con la Rodriguez a Roma per un breve soggiorno romantico.

Belen e Antonino contro i paparazzi a Milano

Da quando la loro relazione è stata ufficializzata, Belen e Antonino Spinalbese sono assediati dai paparazzi: i due vengono fotografati e seguiti in ogni loro spostamento in città, cosa che è sempre accaduta alla Rodriguez con tutti i suoi fidanzati.

Come documenta il numero di Nuovo che è uscito di recente, però, il parrucchiere 25enne si è reso protagonista di un gesto di forte stizza nei confronti dei fotografi che stavano immortalando lui e la fidanzata in macchina. Le immagini che ha pubblicato la rivista di Gossip, infatti, mostrano il ragazzo intento a lanciare una bottiglia dal finestrino verso chi gli stava facendo delle foto: accanto al giovane, si vede un'imperturbabile Belen.

La coppia, dunque, sembra non apprezzare affatto la pressione dei media e i giornalisti scandalistici sul loro rapporto, e la sfuriata che ha fatto il ligure pochi giorni fa ne è la conferma.

Soggiorno romantico a Roma per Belen

Dopo essere incappata nell'increscioso episodio con i paparazzi a Milano, Belen è salita a bordo di un aereo e si è recata a Roma assieme al fidanzato.

Come dimostrano le Instagram Stories che l'argentina ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo, la coppia ha trascorso queste giornate nella capitale tra cene romantiche e passeggiate in città soprattutto di notte.

La Rodriguez, inoltre, ha condiviso con i suoi followers molte immagini della camera d'albergo dove sta soggiornando con Antonino, dalle colazioni a letto per due ai frame delle finestre bagnate dalla pioggia.

La soubrette, inoltre, ha mostrato ai fan alcuni momenti di una cena che ha consumato con Spinalbese in un ristorante esclusivo: in un video in particolare, si vede il parrucchiere imboccare la compagna, che allo specchio ha ripreso tutto.

Amore a gonfie vele per Belen dopo la separazione

La storia tra Belen e Antonino è iniziata ad agosto scorso quando, per rimediare ad una tinta non andata a buon fine, la showgirl ha accolto il parrucchiere in casa sua per farsi aiutare.

Tra i due si dice sia scattata subito la scintilla, tant'è che pochi giorni dopo sono volati insieme a Ibiza per le vacanze.

Il giovane ha soggiornato nella villa affittata dalla Rodriguez per molte settimane, anche se in quel periodo i due stavano ben attenti a non rendere pubblico il loro legame.

Rientrati a Milano a fine estate, la presentatrice e Spinalbese sono usciti allo scoperto: prima che i paparazzi li immortalassero in atteggiamenti affettuosi in qualche ristorante, i due si sono mostrati insieme ed affiatati su Instagram, soprattutto sul seguitissimo profilo dell'argentina.

Lo scorso 20 settembre, inoltre, Antonino ha organizzato una festa a sorpresa per i 36 anni di Belen: amici, parenti e collaboratori hanno accolto la soubrette in un casale per una giornata all'insegna del divertimento e del buon cibo.

Interpellata di recente sulla sua attuale situazione sentimentale, la conduttrice di Tu sì que vales ha detto: "No, non sono assolutamente single in questo momento".

La sofferenza per l'ennesima separazione da Stefano De Martino, dunque, la Rodriguez sembra averla messa da parte e superata soprattutto grazie alla vicinanza del giovane hairstylist.