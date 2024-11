L'altra sera nella casa del Grande Fratello spagnolo è andato in scena un confronto tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto. La ragazza si è detta delusa per il mancato avvicinamento dell'idraulico e per le parole che ha usato per chiarire che non la vorrebbe come fidanzata. Il concorrente ha spiegato che sarebbero stati gli autori a creare tutta la situazione e che lui è stato al gioco dicendo di sentire la mancanza della modella.

Il faccia a faccia al Gran Hermano

Da quando è in Spagna Tommaso ha detto di non sentire la mancanza di Mariavittoria e di non essere interessato a Maica come possibile fidanzata.

Le parole dell'idraulico hanno colpito la modella, che poche ore fa ha voluto un confronto per capire bene tutta la situazione.

La ragazza ha esordito dicendo di essere delusa dal comportamento di Franchi e che si aspettava qualcosa di diverso quando l'ha visto entrare nella casa del Gran Hermano.

"Hai detto a tutti che non ti piaccio e che non sai come gestire la cosa, ma a me hai detto tutto il contrario", ha affermato Benedicto al GF spagnolo.

"Tu mi piaci come persona, ma il sentimento è un'altra cosa", ha ripetuto più volte Tommaso alla compagna d'avventura.

Le lamentele della modella

A questo punto Maica ha ricordato a Tommaso che nei giorni scorsi ha registrato un video in cui diceva di sentire la sua mancanza, ma la spiegazione che ha dato lui l'ha delusa ancora di più.

"Ero felice di prendere un aereo dopo dieci anni, ma in Italia stavo bene", ha detto il concorrente del GF davanti alle telecamere.

In merito alle dichiarazioni che ha fatto di recente sulla modella, Franchi ha aggiunto: "Loro ci volevano insieme e quei video li ho fatti perché sono stato al gioco".

L'idraulico, dunque, ha ammesso di aver un po' recitato la parte della persona che sentiva la mancanza di Maica perché gli addetti ai lavori avrebbero voluto questo da lui, quindi ha portato avanti una "scenetta" che gli ha permesso di trascorrere qualche giorno fuori dalla casa.

Mariavittoria si avvicina a Javier

Anche se ha rifiutato Maica dicendo che la vede solo come un'amica, Tommaso non sembra intenzionato a legarsi neppure nella casa del GF.

Interpellato dai concorrenti spagnoli sul rapporto che ha instaurato con Mariavittoria in Italia, il ragazzo ha detto che non potrebbero mai essere una coppia e che non sente la sua mancanza da quando è partito.

La dottoressa, intanto, sta coltivando un'amicizia che secondo alcuni fan potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Negli ultimi giorni la giovane si è avvicinata molto a Javier e anche tra gli inquilini c'è chi inizia a pensare che i due potrebbero piacersi.

Sui social network, infatti, sta spopolando l'hashtag "mavier" a supporto della ship tra Mariavittoria e Javier.