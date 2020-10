Clara Garrido dona il volto a una delle protagoniste più spietate di Una vita, la soap opera nata dalla penna di Aurora Guerra. L'attrice, infatti, interpreta Genoveva Salmeron che, spinta da una forte sete di vendetta per la morte del marito Samuel, non ha esitato a rovinare gli abitanti di Acacias 38.

Di recente, la donna, insieme al secondo marito Alfredo Bryce, ha fatto in modo che il vicinato cadesse in rovina, grazie alla truffa del banco americano. La dark lady, nonostante ci avesse provato, non è però riuscita a rovinare le nozze tra Rosina e Liberto. Nel corse delle puntate, la donna ha avuto una specie di redenzione, grazie all’amore che prova per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Chi è Clara Garrido, Genoveva Salmeron di Una vita

Clara Garrido è nata a Madrid nel 1993, dimostrando molta attitudine nella recitazione fin dall'adolescenza.

Nonostante sia un'attrice affermata soprattutto grazie al ruolo in Una vita, non smette mai di studiare. Inoltre la donna ha una grande passione per la fotografia, che usa per trasmettere i suoi stati d'animo. Garrido si è iscritta alla facoltà di comunicazione audiovisiva dopo aver conseguito il diploma.

Ha debuttato in televisione nel 2013 con la Serie TV "El Príncipe", dove dava il volto alla sorella del fidanzato di Fatima. Poi ha preso parte in altri programmi spagnoli tra cui "La Zona" e "Matadero" fino a sbarcare sul set di "Acacias 38" nel 2019 con Genoveva Salmeron, una donna diventata cattiva per amore.

Clara ama il suo personaggio in Una vita

Nel corso di un'intervista, Clara Garrido ha affermato di trovarsi molto bene nei panni di Genoveva Salmeron. Difatti, ha un debole per le personalità complesse e forti come il suo personaggio, che ama interpretare. La donna si rispecchia nel modo di vivere le emozioni della dark lady, la quale è disposta a fare qualsiasi cosa per amore.

Nel set, l’attrice ha stabilito un legame formidabile con Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Samuel Alday (Juan Gareda).

L'attrice ha la passione per la fotografia

Per quanto riguarda la vita privata di Clara non si hanno grandi notizie. L'attrice dai bellissimi lineamenti oltre a parlare lo spagnolo, sua lingua madre, conosce l'inglese in modo approfondito.

Appassionata di fotografia, ha partecipato a mostre di fotografie. Inoltre, è una donna molto ambiziosa, sta studiando per sfondare nel mondo della regia.

La sua vita è scandita da giornate trascorse con gli amici e con gli affetti più cari. Ama viaggiare e andare al cinema. In particolare, l'attrice iberica ha detto di essere stata in Italia e di amare Firenze, Siena e Roma.