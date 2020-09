Interessanti colpi di scena accadranno a Una vita, la soap opera di grande seguito delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate che saranno trasmesse dal 27 settembre al 3 ottobre su Canale 5 si soffermano sulla decisione di Rosina Rubio che spiazzerà Liberto Mendez (Jorge Pobes). In particolare, la donna comunicherà al marito di avere intenzione di lasciare Acacias 38 per rifarsi un futuro in Portogallo.

Una vita, puntate 27 settembre - 3 ottobre: Rosina vuole raggiungere il Portogallo

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate trasmesse da domenica 27 settembre a sabato 3 ottobre in Italia svelano che il vicinato accetterà i soldi offerti da Genoveva (Clara Garrido), promettendole di non rivelare mai a nessuno la loro provenienza.

Lolita, invece, potrà finalmente riottenere la latteria dopo aver scoperto di essere in attesa di un bambino.

Ledesma vedrà Cinta e Emilio baciarsi appassionatamente mentre Liberto verrà assolto dall'accusa di abuso da parte di Salmeron. Per questo motivo Alfredo inizierà a dubitare della moglie, tanto da decidere di passare all'azione. A tal proposito, Bryce chiederà di parlare a Marcia dove inizierà a minacciarla di gravi ritorsioni.

Rosina, invece, rifiuterà Ignacio nonostante quest'ultimo insista affinché parta con lui. Infine, la donna dirà a Liberto di aver intenzione di abbandonare Acacias 38 per raggiungere sua figlia in Portogallo, in quanto non è più felice.

Liberto pianifica un piano per evitare la partenza della moglie

Nel corso delle nuove puntate della soap opera trasmesse a inizio ottobre sul canale del Biscione, Liberto non sarà d'accordo con l'intenzione di Rosina di lasciare per sempre la Spagna. Di conseguenza, l'uomo inizierà a pensare ad un piano per far cambiare idea alla moglie.

Ramon, invece, troverà Felipe in compagnia di Genoveva. Palacios, a questo punto, deciderà di mettere in guardia l'amico, rivelandogli di averlo visto uscire dall'hotel insieme a Salmeron. Neanche a dirlo, Alvarez Hermoso pregherà il padre di Antonito di avere fiducia in lui, in quanto ha un piano per smascherarla.

Il segreto di Camino viene a galla

Successivamente Ramon avrà ambiziosi progetti per il futuro. Infatti deciderà di fare una dichiarazione romantica a Carmen. In questa occasione, l'uomo chiederà alla donna di riprendere i preparativi del loro matrimonio.

Liberto, invece, non riuscirà ad arrendersi all'addio di Rosina. Per tale ragione, pregherà Felicia di intervenire e provare a farle cambiare idea. Intanto un flashback svelerà il drammatico segreto di Camino. I telespettatori di Una vita scopriranno che la piccola Pasamar era stata oggetto di violenze da parte di Federico, il figlio del proprietario della tenuta Valdeza.