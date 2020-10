Tra Daniele Scardina e Diletta Leotta potrebbe essere tornato il sereno. Come riportato dal portale Very Inutil People, i due ex fidanzati sarebbero stati avvistati insieme a Sulmona. Da quanto emerge lo sportivo e la giornalista non sarebbero stati da soli ma in compagnia di una coppia di amici. Nonostante la Leotta abbia cercato di camuffarsi non sarebbe riuscita nell'intento di passare inosservata.

L'indiscrezione sugli ex fidanzati

Diletta Leotta e Daniele Scardina potrebbero tornare a formare una coppia. I due si erano lasciati la scorsa estate, per via di un presunto tradimento da parte di "King Toretto".

I Gossip avevano investito anche la giornalista sportiva visto che si era parlato di un flirt con Zlatan Ibrahimovic, ma la diretta interessata aveva prontamente smentito.

A distanza di mesi dal loro addio, l'ex coppia sarebbe però tornata ad essere avvistata insieme. Come riportato dal portale Very Inutil, lo sportivo e la giornalista nella giornata di sabato 24 ottobre si trovavano entrambi a Roma: lui per partecipare a Ballando con le Stelle, lei per seguire la partita della Lazio contro il Bologna allo stadio Olimpico. Stando alla segnalazione, il giorno seguente i due potrebbero aver deciso di dedicarsi una giornata di relax tra i boschi di Sulmona. A quanto pare Diletta e Daniele non si sarebbero trovati da soli, ma in compagnia di un'altra coppia di amici.

Dalle indiscrezioni, gli ex fidanzati non si sarebbero scambiati nessuna effusione in pubblico. Inoltre, la giornalista siciliana avrebbe anche tentato di camuffarsi con un cappuccio.

Al momento i due diretti interessati hanno preferito non commentare il pettegolezzo di gossip sul loro conto. Qualora venisse confermato l'incontro tra i due potrebbe trattarsi di una cosa non del tutto casuale.

Sabato 24 ottobre infatti, "King Toretto" ha dichiarato di provare dei sentimenti nei confronti di Diletta Leotta.

La dedica di Scardina

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle, Daniele Scardina è sembrato avere idee chiare sui propri sentimenti. Il 28enne in una clip mandata in onda aveva infatti confessato di essere innamorato: "Per me l'amore è una cosa bellissima e ci credo".

King Toretto ha precisato di essere un ragazzo molto riservato, quando si parla di sentimenti non riesce però a fingere o nascondersi.

Poco dopo, Daniele Scardina ha dichiarato: "Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire cosa provo e si sa". A quel punto il concorrente del dance show si è dichiarato a Diletta Leotta: "E' amore quello che provo". Non è escluso che la giornalista abbia deciso di dare una seconda possibilità allo sportivo.