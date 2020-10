La dodicesima e ultima stagione della soap opera iberica Il Segreto è sempre più intrigante. Le anticipazioni delle puntate che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, svelano che si assisterà finalmente all’atteso faccia a faccia tra due storiche darklady.

Si tratta di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e Eulalia Castro (Charo Zapardiel), che dopo tanto tempo si incontreranno al cimitero. Quest’ultima convinta che la marchesa Isabel de Los visos (Silvia Marsò) sia deceduta, attenderà l’arrivo della moglie di Raimundo Ulloa per completare la sua vendetta.

Il segreto, spoiler: Isabel fa aprire gli occhi a Francisca

Nel corso dei prossimi episodi italiani dello sceneggiato, Francisca in un primo momento sospetterà che a far distruggere le sue vecchie proprietà sia stata Isabel. Quest’ultima quando la matrona esigerà di ricevere delle spiegazioni, le confesserà di non essere lei la sua nemica ma Eulalia Castro. La marchesa quindi farà aprire gli occhi alla sua ospite, facendole sapere che la zia del defunto Salvador Castro ha inscenato la sua morte per vendicarsi.

Inoltre la madre di Tomas e Adolfo farà le dovute indagini per dimostrare a Francisca la sua tesi, ovvero che Eulalia è tornata a Puente Viejo per fargliela pagare. In effetti quest’ultima con l’aiuto del suo scagnozzo Campuzano vorrà vedere la consorte di Raimundo soffrire, per non aver fatto nulla in passato quando Cristobal Garrigues la fece internare in una struttura psichiatrica.

Anche Mauricio dopo aver fatto delle ricerche con la complicità del capitano Huertas metterà al corrente di quanto accaduto Marcela e Matias.

Il finto decesso della marchesa de Los Visos, Eulalia Castro pronta ad uccidere Montenegro

In seguito Francisca fingerà di aver ucciso Isabel, dopodiché farà sospettare Dolores quando non si presenterà al funerale.

Dagli spoiler si evince che a questo punto la matrona si recherà nella tomba della marchesa, con la convinzione che in tale maniera riuscirà a far uscire allo scoperto Eulalia Castro. In effetti tutto andrà come previsto, quando quest’ultima metterà piede al cimitero. La zia di Salvador non appena dirà a Campuzano di farla rimanere da sola, verrà raggiunta da Francisca che avrà al suo fianco l’alleata Isabel viva in carne ed ossa.

Montenegro per portare avanti il suo piano, inizialmente si fingerà sorpresa quando vedrà la sua storica nemica pronta ad ucciderla.

Per finire la madre di Tomas e Adolfo interverrà in difesa di Francisca, facendo capire ad Eulalia di essere stata vittima di un vero e proprio inganno: quest’ultima quando esalerà l’ultimo respiro farà sapere a Montenegro che non rivedrà mai più suo marito.