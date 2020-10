Durante la sesta puntata di Ballando con le Stelle, Daniele Scardina ha parlato dell'amore per Diletta Leotta. A detta del pugile, soprannominato "King Toretto", l'amore è una cosa bellissima. Ad oggi, il 28enne non sa cosa accadrà in futuro, ma è sicuro dei suoi sentimenti. Poi, il concorrente del dance show di Rai 1, ha ricordato la scomparsa prematura del nonno a causa di un'ischemia cerebrale.

La dedica di King Toretto

Daniele Scardina sembra essere intenzionato a riconquistare la sua ex Diletta Leotta. Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle, trasmessa sabato 24 ottobre, il pugile in una clip ha parlato dei suoi sentimenti.

Il 28enne ha ribadito che il suo amore è forte e chiaro: "Per me l'amore è una cosa bellissima e ci credo". King Toretto ha ammesso di essere una persona molto riservata, ma quando si tratta dei sentimenti che prova non riesce a nascondere nulla. L'ex compagno di Diletta Leotta ha ammesso che quando una persona è confusa, non riesce a d esprimere i propri sentimenti. Poi, ha dichiarato: "Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo e si sa". A quel punto Daniele Scardina ha confessato i suoi sentimenti per la giornalista sportiva: "É amore quello che provo". Le parole del giovane sono risuonate come una vera e propria dichiarazione alla sua ex compagna. Di recente, il 28enne è stato anche pizzicato mentre guardava attentamente il profilo Instagram della Leotta.

Daniele Scardina e Diletta Leotta si erano conosciuti nel 2019 ad un evento sportivo ed era stato un colpo di fulmine. Durante il periodo di lockdown, la coppia non è riuscita a consolidare il rapporto, così la scorsa estate la giornalista ha messo la parola fine alla relazione. I rumors avevano parlato di un tradimento da parte di King Toretto, ma il diretto interessato ha sempre smentito i gossip sul suo conto.

Successivamente, si era parlato di una particolare intesa tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, ma anche in quel caso il pettegolezzo è stato smentito a gran voce.

Il ricordo del nonno

Il concorrente di Ballando con le Stelle, che partecipa allo show in coppia con Anastacia Kuzmina, ha ricordato la scomparsa prematura del nonno.

Senza giri di parole, il 28enne ha dichiarato che l'uomo per lui era sinonimo di "vita" e "famiglia". Daniele Scardina ha confidato che per tutti questi anni il nonno si è preso cura di lui. Dunque, quando l'uomo è stato colpito da un'ischemia cerebrale, i ruoli si sono ribaltati: "Ho cercato di farlo io per lui". King Toretto ha spiegato che quando suo nonno era immobile nel letto senza dare segni di vita, cercava di mantenerlo vivo fino a che il Signore non lo chiamava. L'allievo della Kuzmina ha ammesso che quando suo nonno è salito al cielo, per lui è stato un momento durissimo.