Proseguirà per tutto il mese di novembre su Canale 5 l'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca con protagonista Can Yaman che in queste settimane sta riscuotendo un grande successo di ascolti. Nei giorni scorsi si era ipotizzato che la serie tv avesse subito un cambio programmazione a partire dal prossimo mese, complice il ritorno della trasmissione Amici di Maria De Filippi che da sempre va in onda al sabato pomeriggio su Canale 5. In questo modo la soap con Yaman avrebbe perso l'appuntamento del sabato ma così non sarà.

La programmazione di DayDreamer di novembre 2020

Nel dettaglio, nei giorni scorsi anche l'autorevole sito TvBlog, rispondendo alle domande dei propri lettori su Instagram, aveva ipotizzato che, a partire dal prossimo novembre, con il ritorno del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, la serie turca avrebbe dovuto rinunciare alla puntata speciale del sabato pomeriggio continuando ad andare in onda solo di domenica con un singolo episodio settimanale.

Così non sarà, però, visto che in queste ore sulle pagine di Publitalia 80, la concessionaria che diffonde i palinsesti della tv commerciale, sono stati diffusi i palinsesti dei mesi di novembre e dicembre che riportano delle novità importanti per tutti gli spettatori e fan della soap opera con Can e Sanem.

La soap DayDreamer con Can Yaman mantiene il doppio appuntamento settimanale

Per tutto il mese di novembre, infatti, l'appuntamento con DayDreamer è confermato al sabato e alla domenica visto che la messa in onda di Amici è slittata al prossimo mese di dicembre. In questo modo, quindi, i restanti episodi della serie che sta appassionando sempre di più gli spettatori italiani continueranno ad andare in onda 'regolarmente' secondo il palinsesto che è stato scelto in seguito alla cancellazione quotidiana per lasciare spazio a Uomini e donne.

La situazione, però, cambierà a partire dal mese di dicembre quando le fasi iniziali di Amici di Maria De Filippi torneranno a essere trasmesse al sabato pomeriggio su Canale 5 e a quel punto non ci sarà più spazio per la messa in onda di DayDreamer. In quel caso, quindi, la soap potrebbe continuare ad andare in onda soltanto di domenica pomeriggio.

Can lascia Istanbul: gli spoiler di DayDreamer

In attesa di avere ulteriori dettagli su quella che sarà la programmazione futura definitiva della serie turca, le anticipazioni sui prossimi episodi rivelano che Can e Sanem dovranno fare i conti con dei nuovi ostacoli da superare. Il fotografo verrà accusato da Yigit di aver bruciato il primo manoscritto del libro della sua fidanzata e questo creerà una frattura con Aydin al punto che Can deciderà di abbandonare definitivamente Istanbul.