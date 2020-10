La soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - Le ali del sogno continua a essere ricca di colpi di scena e sorprese. Negli episodi italiani che verranno trasmessi sul piccolo schermo prossimamente, ci sarà un momento divertente che vedrà protagonista il bizzarro Muzaffer (Cihan Ercan). Quest’ultimo farà rimanere senza parole Guliz (Sibel Sisman), dopo averla conosciuta meglio per merito di Sanem, Leyla Aydin e CeyCey.

Scendendo nel dettaglio Muzaffer stupirà la segretaria della Fikri Harika, dicendole di voler diventare suo marito.

DayDreamer, trame turche: Sanem trova la lettera d’amore scritta da Yigit per lei

Nelle prossime settimane di programmazione della fortunata Serie TV su Canale 5, quando tra Can (Can Yaman) e Sanem tutto sembrerà andare tutto per il meglio si vedranno costretti a fare i conti con Yigit. Dagli spoiler turchi si evince che quest'ultimo deciso a fare breccia nel cuore della sorella di Leyla, nel corso di un pomeriggio le scriverà una lettera d’amore che finirà proprio nelle mani della fanciulla seppur non appositamente.

A questo punto l’editore non appena Sanem esigerà di ricevere delle spiegazioni, nasconderà i suoi sentimenti e le farà intendere di avere un debole per la direttrice creativa Deren (Tugce Kumral).

Quest’ultima in effetti nell’istante in cui la secondogenita degli Aydin e il fotografo faranno il possibile per far nascere una storia d’amore tra lei e l’editore, comincerà a riservare delle attenzioni all’uomo.

Deren respinta dal fratello di Polen, Muzaffer fa una proposta di matrimonio a Guliz

Deren durante una pausa di lavoro coglierà l'occasione al volo per recarsi nella casa editrice di Yigit (Utku Ates), in modo da potergli offrire una tazza di caffè.

La direttrice creativa farà il possibile per avvicinarsi all’uomo, che purtroppo apparirà piuttosto distaccato. Mentre la dipendente della Fikri Harika sarà irritata per l’ennesimo rifiuto, si assisterà ad una proposta di matrimonio inaspettata. In particolare Muzaffer dopo aver iniziato a nutrire un forte interesse per la segretaria Guliz, la sorprenderà indossando un abito elegante e presentandosi nell’agenzia dei Divit con un bellissimo mazzo di fiori.

L’ex spasimante di Sanem all'improvviso si inginocchierà a chiederà a Guliz di sposarlo, ma non aspetterà la risposta della donna poiché se ne andrà via dalla Fikri Harika in fretta. Per concludere la segretaria abbastanza spiazzata da quanto accaduto si confiderà con la collega Deren, facendole sapere di essere rimasta colpita dal gesto fatto da Muzaffer.