La popolare soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno entrata nel cuore degli italiani nel periodo estivo, continua a occupare Canale 5. Nella puntata che verrà trasmessa il 31 ottobre, una talpa all’interno dell’equipe di Enzo Fabbri avvertirà Mckennon dicendogli che l’imprenditore italo-francese presto si occuperà della sponsorizzazione di un nuovo profumo. Quest’ultimo nervoso per il fatto che la sua campagna potrebbe fallire, si precipiterà immediatamente da Can Divit (Can Yaman) insieme a Ceyda.

Sanem Aydin invece verrà minacciata per l’ennesima volta da Enzo Fabbri, che pretenderà di ricevere la sua vera fragranza se non vorrà che il fotografo venga a conoscenza del patto segreto che hanno stretto quando si trovava in carcere.

DayDreamer, anticipazioni episodio del 31 ottobre: Enzo Fabbri torna a minacciare Sanem

Gli spoiler dell'episodio che i telespettatori italiani seguiranno sul piccolo schermo sabato 31 ottobre, raccontano che Sanem continuerà a fare i conti con le minacce di Enzo Fabbri. Quest’ultimo esigerà di vedere l’aspirante scrittrice non appena si renderà conto che la formula del profumo che gli ha fatto avere non è quella corretta, poiché i suoi uomini non riusciranno a replicare la fragranza.

A questo punto l’imprenditore italo-francese tramite una chiamata telefonica farà presente alla sorella di Leyla di essere disposto a mettere al corrente del loro accordo Can. Quest’ultimo quindi potrà scoprire di essere stato scagionato non appena Enzo ha ritirato la denuncia.

Can messo in guardia da Mckennon e Ceyda, il grosso timore della sorella di Leyla

Sanem dopo essere uscita dalla Fikri Harika con una scusa, non avrà altra scelta oltre a quella di recarsi da Enzo per dargli gli ingredienti corretti. La secondogenita di Aydin finirà per destare dei sospetti a Emre (Birand Tunca), che rimarrà sorpreso quando la vedrà uscire dai laboratori dell’imprenditore.

Nel contempo una spia presente nella compagnia di Fabbri metterà in guardia il proprietario dell’azienda di cosmetici con cui sta lavorando Can, ovvero Mckennon. Quest’ultimo apprenderà che Enzo sta per mettere sul mercato un nuovo profumo, in grado di poter fare concorrenza con il suo.

Ceyda non avendo ancora rinunciato a fare breccia nel cuore di Can, non perderà tempo per fargli sapere dell'imminente progetto commerciale del suo ex socio sotto gli occhi sconvolti di Sanem: quest'ultima avrà il timore che il suo amato possa scoprire tutto.

Infine, la presentazione della campagna pubblicitaria della Remond Cosmetic quindi dovrà essere anticipata.