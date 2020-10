Sarà una stagione ricca quella della Rai per la stagione 2020/2021. Tante le nuove fiction e Serie TV ma anche tanti graditi ritorni, tra cui Che Dio ci Aiuti 6 in onda dal 10 gennaio. A fare una dettagliata panoramica dell’offerta televisiva è stato l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini durante la conferenza stampa che si è tenuta il 16 luglio.

La nuova stagione Rai è un monito anche alla ripresa in questo difficile momento storico, che ha visto fermarsi anche la macchina dello spettacolo. Ripresa che è iniziata con il ritorno sul set dei protagonisti della soap opera Il Paradiso delle Signore, ora alla quinta stagione e seguitissima dai telespettatori e con la registrazione di altre serie Rai e Fiction Tv costrette allo stop per diversi mesi.

Palinsesto Rai 2020/2021: prosegue Io ti cercherò e arriva Gli orologi del diavolo

Tra le novità della stagione televisiva Rai 2020/2021 c’è Io ti cercherò, fiction che ha per protagonista Valerio (Alessandro Gassmann), un padre disperato alla ricerca della verità dopo il suicidio del figlio, un 23enne ribelle ma che mai avrebbe pensato ad un gesto estremo. Valerio è un uomo che deve ripartire da zero e ricostruirsi una vita dopo la carriera lasciata – ancora per motivi non ben chiari – da poliziotto. Io ti cercherò continuerà ad essere trasmessa per tutta la stagione, intrecciando il caso del presunto suicidio alla complicata lotta di Valerio per avere giustizia e, nello stesso tempo, fare pace con il suo passato.

Altra novità Rai è Gli orologi del diavolo, serie Tv action crime in quattro puntate con Beppe Fiorello nei panni del costruttore di barche Marco Merani. La sua capacità nella realizzazione di mezzi veloci e perfetti non passa inosservata agli occhi di alcuni criminali, che pensano bene di rivolgersi a lui per ottenere barche capaci di seminare le motovedette della Polizia in poco tempo.

Marco non sa che fare e, sentendosi oppresso, chiede aiuto ad un suo amico poliziotto. Senza nemmeno sapere come, il protagonista si ritrova ad essere un infiltrato della malavita, una copertura molto difficile da mantenere con la sua famiglia, tra compromessi e mezze verità.

Arriva Che Dio ci Aiuti 6 con Elena Sofia Ricci

Dopo il successo nella fiction Vivi e lascia Vivere, Elena Sofia Ricci cambia completamente ruolo e interpreta una donna che ha dedicato la sua vita alla scienza e alla cultura, Rita Levi Montalcini. L’omonima fiction Rai è ancora in fase di montaggio ma arriverà sul piccolo schermo nel corso di questa stagione televisiva.

Elena Sofia Ricci sta invece girando le puntate della sesta stagione di Che Dio ci aiuti 6, che arriva in prime time su Rai 1 dal 10 gennaio. I telespettatori vedranno una suor Angela cambiata, più turbata e alle prese con una ferita nel suo passato che brucia ancora. La religiosa dovrà però farsi forza, visto che sarà lei a prendere il posto di Madre Superiora al posto di Suor Costanza (Valeria Fabrizi).

Tornerà anche Francesca Chillemi nel ruolo di Azzurra che, dopo le tante avventure al limite del surreale, ritroverà la fede. Tra gli altri ritorni anche quello di Monica (Diana Del Bufalo), che movimenterà le acque tra Ginevra e Nico.

Serie Tv Rai ambientate a Napoli: I bastardi di Pizzofalcone 3 e il Commissario Ricciardi

Alessandro Gassmann, oltre a Io ti cercherò, sarà il protagonista de I bastardi di Pizzofalcone 3. Nella stagione televisiva 2020/2021 ritroveremo l’Ispettore Lojacono e la sua squadra pronti a far luce su misteriosi delitti in una Napoli nebulosa e piena di contraddizioni. I Bastardi di Pizzofalcone 3 cercherà di rispondere a quanto accaduto nella passata stagione, che è terminate con un’esplosione di un’auto davanti al ristorante di Letizia.

Stagione ricca di impegni anche quella di Lino Guanciale. Oltre a portare avanti le puntate della (forse) ultima stagione de L’Allieva, che ci farà compagnia per questi mesi, l’attore vestirà i panni de Il commissario Ricciardi. L’omonima serie Tv, un mix tra poliziesco e paranormale, è ambientata nella Napoli degli anni ’30, dovrebbe andare in onda nel corso dell’estate 2020.

La fuggitiva, una fiction Rai che celebra il coraggio delle donne

Ampio spazio è stato riservato anche alle donne in questa stagione televisiva Rai. In prima Tv assoluta andrà in onda La serie Tv di genere giallo La Fuggitiva con Vittoria Puccini nel ruolo di Arianna, moglie dalla vita tranquilla fino all’assassinio del coniuge.

Il mondo e le sue certezze crolleranno improvvisamente e Arianna dovrà lottare per far valere la sua innocenza e riconquistare l’affetto di suo figlio.

Altrettanto attesa è la fiction Tv Rai Mina Settembre in sei puntate girata a San Gregorio Armeno (Napoli) con Serena Rossi che, salvo imprevisti, dovrebbe uscire nei mesi autunnali. Come per le fortunate serie Il Commissario Ricciardi e I Bastardi di Pizzofalcone, anche Mina Settembre è tratta da un libro (Dodici rose a settembre di Maurizio De Giovanni con protagonista Gelsomina, assistente sociale che vede sconvolgere tutti i suoi piani per salvare due vite, anche a costo di sacrificare la propria) .

Il Paradiso delle Signore 5 in onda su Rai 1 per l’intera stagione

Non può mancare l’appuntamento pomeridiano con una delle soap opera più seguite della Rai, Il Paradiso delle Signore, che continuerà ad andare in onda per tutta la stagione televisiva 2020/2021. Tante le new entry e in particolare quello della giovanissima Serena Conti, capace di cambiare in pochi istanti la vita di Vittorio e della moglie Marta.