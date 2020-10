Alfonso Signorini l'ha anticipato il 19 ottobre al GF Vip: nel corso della prossima puntata del 23 ottobre si parlerà di Andrea Zelletta e di alcune strane dichiarazioni di una sua ex frequentazione. Il settimanale Di Più Tv ha raccolto lo sfogo di Alice Fabbrica, volto di Uomini e Donne, sul legame forse mai finito con il tronista: la giovane ha raccontato che sarebbe stata costretta a bloccare il ragazzo sui social network perché subissata di suoi messaggi per concordare un incontro. Natalia Paragoni potrebbe reagire male a questa intervista e alle nuove indiscrezioni sul suo compagno.

Gossip su Zelletta al GF Vip: parla l'ex Alice

Non sono passate neppure 24 ore da quando Andrea Zelletta ha rivisto Natalia Paragoni nella casa del GF Vip: la coppia nata a Uomini e Donne si è riunita momentaneamente il 19 ottobre, ovvero poco prima che Signorini lanciasse un'anticipazione inaspettata sul ragazzo.

Il numero di Di Più Tv che uscirà in queste ore, contiene le dichiarazioni di una giovane che sostiene di aver avuto un flirt con il concorrente del reality qualche anno fa, ma anche dei contatti telefonici recenti che potrebbero non far piacere all'attuale compagna del tronista.

Alice Fabbrica, che ha partecipato al dating-show di Maria De Filippi qualche tempo fa, ha raccontato come è nata la simpatia tra lei e Andrea: "Altro che comodino, lui sa quello che vuole.

Dopo avermi conosciuta, si è invaghito e ha provato a convincermi a frequentarci".

La presunta ex fiamma di Zelletta ha spiegato che se non si è mai esposta fino ad oggi è perché non l'ha ritenuto necessario, ma non ci sta quando in televisione passa un'immagine a suo parere irreale dell'uomo col quale è uscita per un periodo.

L'affondo alla fidanzata del concorrente del GF Vip

"Ci siamo conosciuti cinque anni fa sui social, c'è stata subito una bella intesa", ha raccontato Alice prima di spiegare per quale motivo ha deciso di interrompere la frequentazione con Zelletta.

La ragazza, sulle pagine di Di Più Tv, ha detto di aver assistito ad una sfuriata di Andrea che non le è andata giù.

"Gli confessai che sentivo anche un altro. Le urla e la gelosia non mi sono piaciute".

Sebbene Fabbrica sostenga di aver interrotto la conoscenza con il tronista di Uomini e Donne, quest'ultimo non avrebbe mai smesso di corteggiarla soprattutto telefonicamente. Gli ultimi contatti tra i due, risalirebbero all'estate scorsa: "Stanca del suo atteggiamento, l'ho bloccato".

Quando il giornalista le ha chiesto se secondo il suo parere il concorrente del GF Vip avrebbe tradito Natalia con lei, Alice ha risposto: "Io so che non mi ha mai dimenticata. Quindi sì, credo l'avrebbe tradita. Nei messaggi mi chiedeva di vederci. Sono io che ho detto no perché non frequento ragazzi impegnati".

Focus su Zelletta nella prossima puntata del GF Vip

L'intervista che ha rilasciato Alice Fabbrica, arriva poche ore dopo che Andrea ha rivisto (seppur mantenendo una distanza di sicurezza) la fidanzata Natalia. Alfonso Signorini ha aspettato che Paragoni lasciasse la casa del GF Vip per anticipare ai telespettatori che il 23 ottobre si parlerà a lungo di Zelletta e del suo passato sentimentale.

Le dichiarazioni che ha rilasciato la presunta ex fiamma del tronista, infatti, gettano delle ombre sulla sincerità del giovane nei confronti della sua attuale compagna.

Alice ha raccontato ai giornali di Gossip che il concorrente del reality avrebbe provato a combinare un incontro con lei fino a pochi mesi fa, ovvero quando faceva già coppia con Natalia (i due stanno insieme da un anno e mezzo circa).

La gelosia dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è venuta fuori in uno scherzo che Le iene le hanno fatto poco tempo fa, ma non è detto che quest'ultima indiscrezione su Andrea non sia sufficiente per una nuova scenata della giovane.