Dopo che Alfonso Signorini ha confermato l'imminente ingresso nel cast del GF Vip di nuovi concorrenti, sul web hanno cominciato a circolare indiscrezioni e notizie su chi potrebbero essere le new entry. Bitchyf e Novella 2000, per esempio, sostengono che uno dei personaggi famosi che tra un paio di settimane entrerà a far parte del reality, potrebbe essere Cristiano Malgioglio.

Rumor sul possibile ritorno di Malgioglio al GF Vip

Nell'ultima puntata di Casa Chi che è andata in onda, Signorini ha anticipato che tra due o tre settimane ci saranno vari ingressi in casa: una delle new entry, è stata scelta per accontentare Zorzi e una precisa richiesta che ha fatto.

Stando all'indiscrezione che stanno riportando alcuni blog, il "vippone" che a breve dovrebbe subentrare al gruppo, potrebbe essere una vecchia conoscenza del reality.

Secondo le prime indiscrezioni, dunque, Malgioglio sarebbe in procinto di bissare l'esperienza nel format di Canale 5: la prima volta del cantautore è stata qualche anno fa nella seconda edizione Vip del Grande Fratello.

L'indimenticato ex gieffino corrisponderebbe al profilo della celebrità che il conduttore e gli autori hanno scelto per acconsentire alla richiesta di Zorzi, che vorrebbe qualcuno da poter corteggiare e che possa ricambiare le sue attenzioni.

Bettarini e Malgioglio vicini al 'GF Vip bis'

Malgioglio non sarebbe l'unico ex concorrente del GF Vip che avrebbe accettato di bissare l'esperienza: stando a quello che ha riportato il giornalista Davide Maggio, anche un inquilino della prima edizione del reality si starebbe preparando a tornare in gioco tra un paio di settimane.

Si vocifera che Stefano Bettarini (finalista del Grande Fratello Vip 1) abbia detto sì alla proposta della produzione di rientrare nella casa più spiata d'Italia nel ruolo di "vippone", pronto a gareggiare con i personaggi famosi che sono reclusi già da un mese.

In una recente intervista, inoltre, l'ex marito di Simona Ventura ha detto di avere un paio di conti in sospeso con due attuali concorrenti del programma: Dayane Mello (con la quale ha avuto un breve flirt all'Isola dei Famosi) e Pierpaolo Pretelli (che dopo Temptation Island Vip ha inviato un messaggio alla sua fidanzata Nicoletta Larini).

Cristiano e Stefano, dunque, ripeterebbero il percorso già compiuto da Valeria Marini meno di un anno fa: anche la soubrette, infatti, ha partecipato due volte al GF.

Attesa per la decima puntata del GF Vip

I rumors che stanno circolando in rete sui nuovi ingressi al GF Vip 5, sostengono che saranno un bel po' i personaggi famosi che presto varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Se per Malgioglio e Bettarini si tratterebbe di un ritorno, per almeno altri sei vipponi sarebbe la prima volta davanti alle telecamere del programma di Canale 5.

Le celebrità che in questi giorni sono state accostate al format condotto da Signorini, sono: Claudio Sona (ex tronista di Uomini e Donne e vecchia conoscenza di Tommaso Zorzi), Francesco Nozzolino (opinionista di Barbara D'Urso e volto del mini mondo di Avanti un altro), Alice Bellagamba (ex ballerina di Amici e attrice di fiction), Paolo Brosio (presentatore che non è potuto entrare in casa a settembre perché si è ammalato di Covid-19) e Alejandra Onieva (attrice spagnola nota per il ruolo di Soledad a Il Segreto). Chi invece ha smentito il gossip sul suo imminente ingresso nel cast del Grande Fratello Vip, è Claudia Galanti: la showgirl paraguaiana ha etichettato come "bufala" la notizia sul suo ritorno in televisione alla corte di Signorini.