Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una serata particolare per Salvatore e la famiglia Gallo. Nella puntata che verrà trasmessa giovedì 5 dicembre alle 16:00 su Rai 1, Gertrude inviterà Andrea, Luisa e sua nipote Elvira a cena al Circolo, estendendo l'invito anche al giovane Amato. Nel frattempo, Matteo dovrà subire un intervento urgente alla milza, mentre Marcello donerà il sangue a suo fratello. Spazio anche alle vicende di Roberto Landi, che consolerà Delia.

Gertrude invita Salvatore e la famiglia Gallo al Circolo

Gertrude inviterà Salvatore, Andrea, Luisa e sua nipote Elvira a cena al Circolo.

Per l'occasione, la nonna della Venere de Il Paradiso sarà pronta a fare una rivelazione ai suoi familiari. Le anticipazioni non forniscono chiarimenti sul discorso che l'anziana signora farà ai commensali. Non sono trapelati indizi e non si sa ancora se la confessione riguarderà la gravidanza di Elvira o qualcos'altro. Intanto, Matteo sarà ancora ricoverato in ospedale e per il ragazzo ci saranno complicazioni. Portelli dovrà subire un delicato intervento chirurgico alla milza, mentre Marcello Barbieri donerà il sangue a suo fratello.

Roberto Landi consola Delia

Nel frattempo, a Il Paradiso verrà stabilita l'idea vincente per allestire la vetrina in occasione delle imminenti festività natalizie.

Delia scoprirà, suo malgrado, che la sua proposta è stata scartata e ne rimarrà profondamente delusa. Inaspettatamente, non sarà Gianlorenzo Botteri a consolare la Venere, ma Roberto. Il braccio destro di Marcello Barbieri si avvicinerà alla sua dipendente, vedendola in difficoltà, spendendo parole di apprezzamento per la sua proposta.

Landi, inoltre, proverà a far capire a Delia che la sua idea è stata comunque valida, pur non essendo stata scelta per allestire la vetrina del negozio.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Matteo è andato a parlare con Concetta

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rai 1, Concetta è tornata da Parigi e ha ricevuto la visita di Matteo.

Portelli è andato a trovare la sua ex suocera ed ha espresso parole di apprezzamento per lei e la sua famiglia. Nel frattempo, Salvatore ha chiesto a Elvira di sposarlo al più presto, anche senza il consenso dei coniugi Gallo. La Venere ha riflettuto sulla proposta del suo fidanzato e ha accettato di convolare a nozze con lui, anche senza l'appoggio dei suoi genitori, Andrea e Luisa. Spazio anche alle vicende di Alfredo Perico, che è andato dal notaio a firmare l'atto di vendita del suo campo. Per l'occasione, il magazziniere ha acquistato un abito al negozio e si è fatto aiutare da Irene a scegliere il vestito.