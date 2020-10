Potrebbe non essere tutto finito tra Elisabetta e Pierpaolo al GF Vip 5: dopo che il ragazzo ha preso le distanze da Gregoraci perché ha realizzato che lei avrebbe un altro fuori dalla casa, la donna si è esposta scrivendogli una romantica lettera. La calabrese ha speso belle e dolci parole per Pretelli, descrivendolo come la persona più importante nel suo percorso nel reality: qualora dovesse essere eliminata, la showgirl ha ammesso che sentirà la mancanza dell'ex velino.

Gesto d'affetto di Elisabetta per Pierpaolo al GF Vip

Tra poco andrà in onda una nuova puntata del GF Vip e, tra le tante cose che accadranno, un'importante eliminazione incombe sui concorrenti.

Una tra Maria Teresa, Elisabetta e Dayane lascerà il gioco a circa un mese e mezzo dal suo inizio: tutte e tre sono state protagoniste del reality e l'addio di una di loro peserà sull'umore del gruppo.

Qualora dovesse essere lei la meno votata dal pubblico, Gregoraci ha deciso di scrivere una toccante e romantica lettera al compagno d'avventura che ha sentito più vicino negli ultimi 10 giorni: Pierpaolo.

Nel corso del daytime che è stato trasmesso oggi pomeriggio su Canale 5, la calabrese ha letto alcuni passaggi delle parole che ha messo su carta per il ragazzo col quale sembra essere nata una simpatia o meglio, come dicono entrambi, "un'amicizia speciale".

L'ex moglie di Briatore si è anche commossa mentre in confessionale leggeva la lettera con la quale dirà arrivederci a Pretelli se fosse lei l'eliminata della serata.

Il saluto in anticipo di Elisabetta al GF Vip

"Non avrei mai pensato di trovare una persona che mi colpisse così tanto. In queste ore penso tanto a noi e il distacco non sarà semplice", ha scritto Elisabetta nella lettera che Pierpaolo non ha ancora avuto la possibilità di leggere.

Gregoraci ha parlato all'ex velino come se fosse lei l'esclusa della serata, ovvero la meno votata dal pubblico nella nomination che la vede a rischio con Maria Teresa Ruta e Dayane Mello.

"Mi mancherai tantissimo fuori da qui, ma sappi che farò il tifo per te", ha aggiunto la showgirl prima di invitare Pretelli a mettercela tutta per arrivare in finale e magari vincere il programma.

"Pensami, perché io lo farò tanto", si conclude così il romantico messaggio che la calabrese ha voluto far recapitare al compagno d'avventura in caso di una sua eliminazione.

Attesa per la dodicesima puntata del GF Vip

Come già detto in precedenza, Pierpaolo non sa ancora che Elisabetta gli ha scritto una dolce lettera: con molta probabilità, l'ex velino sarà messo al corrente del bel gesto della Gregoraci soltanto durante la diretta del GF Vip del 23 ottobre. Tra i tanti temi che dovrà trattare Alfonso Signorini nella dodicesima puntata del reality, c'è anche il discusso e conflittuale rapporto tra quelli che i fan hanno ribattezzato "gregorelli".

Prima di svelare l'esito del televoto, dunque, è ipotizzabile che il conduttore inviti la showgirl a leggere a Pretelli la lettera che gli ha scritto in questi giorni, nella quale ammette per la prima volta di provare qualcosa di importante per lui e che sentirà la sua mancanza se dovesse uscire.

Sempre stasera, nella casa ci saranno due ospiti: Mario Balotelli per fare una sorpresa al fratello Enock e Alice Fabbrica, la giovane che sostiene di essere stata corteggiata in modo insistente dal fidanzatissimo Andrea Zelletta.

Nell'attesa che lunedì prossimo entrino dei nuovi concorrenti (si parla di tre o quattro vipponi pronti a minare gli equilibri del gruppo), tra poche ore saranno le tante liti avvenute in settimana ad animare la puntata di venerdì 23 ottobre.