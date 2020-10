Una ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che di recente si è commossa durante l’intervista rilasciata a Verissimo, ha fatto una considerazione inaspettata su un ex compagno di gioco. Matilde Brandi, nel corso di un appuntamento quotidiano su Mediasetplay, ha insinuato il dubbio su tutti i protagonisti del Reality Show, sostenendo che abbiano un po’ paura di Tommaso Zorzi.

Secondo Matilde Brandi i concorrenti del GF Vip non si schierano contro Tommaso per timore

Matilde Brandi, che ha lasciato di certo un segno nella casa del GF Vip 5 continua ad essere abbastanza chiacchierata.

La ballerina, sia durante la permanenza nel reality che fuori, non ha mai nascosto di non provare simpatia per Tommaso Zorzi. In diverse circostanze, infatti, Matilde ha fatto notare al giovane influencer di non apprezzare alcuni lati del suo carattere. L’ex gieffina ha continuato a criticare l’ex compagno di gioco anche tramite il video messaggio consegnato ai concorrenti dopo la sua eliminazione, nel quale lo accusava di avere il ruolo di primadonna. Nonostante Matilde si sia vista costretta a fare alcune precisazioni sui pareri espressi sugli ex inquilini, venendo attaccata dai fan di Tommaso, a distanza di giorni ha ribadito lo stesso pensiero.

Ospite al Grande Fratello Vip Party la showgirl, oltre a dichiarare nuovamente di non gradire gli atteggiamenti di Zorzi, ha sostenuto che l’influencer sarebbe temuto dagli altri concorrenti per via della sua popolarità.

Per la precisione, a detta di Brandi, gli altri gieffini non vogliono schierarsi contro Tommaso perché vanta numerosi followers su Instagram. Inoltre, Matilde ci ha tenuto a sottolineare che, pur volendo bene a Zorzi, a volte dovrebbe fare un passo indietro per lasciare un po’ di spazio al resto del gruppo.

Nel contempo l’influencer, pur non essendo a conoscenza delle ultime dichiarazioni rilasciate da Matilde su di lui, ha approfittato di una festa a tema Halloween per tatuare sulla pelle di Stefania Orlando la scritta: “I love Matilde, Tommy”.

L’ex gieffina sostiene che Adua Del Vesco e Dayane Mello siano state manipolate

Matilde Brandi ha avuto anche la possibilità di commentare ciò che sta succedendo nella casa del GF Vip. Nel corso di un’intervista concessa a SuperGuidaTv, l’ex gieffina ha voluto precisare cosa pensa del comportamento che Adua Del Vesco sta avendo nel reality. Quest’ultima, durante una chiacchierata con Dayane Mello, ha fatto sapere di voler approfondire la conoscenza dei concorrenti con cui ha legato meno. Inoltre l’attrice ha ammesso per la prima volta di essere stata condizionata da altre persone, facendo intuire al pubblico di essersi riferita a Matilde ed Elisabetta Gregoraci. A questo punto la 28enne ha cominciato ad avere un rapporto amichevole anche con i concorrenti della stanza arancione.

Il cambio di posizione di Adua non è affatto piaciuto a Matilde, che pur precisando di non essere delusa ha aggiunto che forse la sua ex compagna di gioco ha capito di doversi mettere contro di lei per continuare a vivere questa esperienza televisiva. In seguito la ballerina non ha nascosto di essere rimasta spiazzata dall’avvicinamento tra Rosalinda Cannavò e Maria Teresa Ruta: quest’ultima a detta di Brandi ha sempre preso in giro Adua per la falsa storia d’amore con Massimiliano Morra. Infine Matilde anche se ha ribadito di non avercela con Dayane e Del Vesco ha sostenuto che secondo lei sono state manipolate.