Alla mezzanotte del 28 novembre, i concorrenti del Grande Fratello hanno festeggiato il compleanno di Lorenzo Spolverato. Mentre Shaila Gatta ha deciso di preparargli un dolce, Helena Prestes ha scelto di scrivergli una lettera. Secondo Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo, Helena avrebbe scelto il momento sbagliato per un gesto del genere, visto che la precedenza spetterebbe a Shaila.

La lettera della 'discordia'

Nel tardo pomeriggio di ieri, Helena Prestes ha deciso di scrivere una lettera indirizzata a Lorenzo Spolverato. Nel momento in cui ha terminato di scrivere, Jessica Morlacchi ha ironizzato: "Sembrava che stessi scrivendo un tema".

Helena ha immediatamente replicato, spiegando che aveva voglia di mettere per iscritto alcune cose che le passavano per la testa.

A seguire, Jessica si è confidata con Pamela ed entrambe non hanno risparmiato critiche alla coinquilina. Per Jessica, Helena avrebbe scelto il momento sbagliato: "Shaila stava preparando la torta per Lorenzo. Dovrebbe lasciare il momento a lei". Pamela, non conoscendo il contenuto della lettera, ha affermato: "C'è lettera e lettera, non vedo nulla di male".

Lorenzo festeggia il compleanno nel tugurio

Da sabato scorso, alcuni concorrenti sono finiti nel tugurio e tra questi c'è anche Lorenzo Spolverato, che pensava che almeno per il suo compleanno avesse potuto avere la possibilità di tornare nella casa per riabbracciare i suoi amici, soprattutto la sua fidanzata Shaila Gatta.

Nel momento in cui non c'è stata alcuna reunion, i concorrenti della casa, allo scoccare della mezzanotte, sono andati davanti all'oblò e hanno mostrato gli striscioni con gli auguri per Lorenzo. Dovendo fare gli auguri solo tramite un vetro, Shaila non è riuscita a trattenere le lacrime. Per ora il GF ha deciso di non far ricongiungere i "tuguriati" con il resto dei coinquilini della casa.

Helena e Javier decidono di non approfondire la conoscenza

Cambiando argomento, nel pomeriggio, Helena e Javier Martinez si sono ritrovati in piscina per discutere del loro rapporto. Javier le ha confidato di non avere sentito la sua mancanza mentre si trovava nel tugurio.

Helena è sembrata comprensiva e ha spiegato che anche per lei è meglio che rimangano solamente amici: "Non sono pronta neanche io per una relazione". Helena ha spiegato che non è ancora riuscita a smaltire la delusione per la sua ultima storia.