Giornata difficile per Tommaso Zorzi al GF Vip 5 in serata, il ragazzo ha fatto le valigie con l'intenzione di lasciare definitivamente il programma. A impedire che ciò accadesse, sono stati soprattutto Francesco Oppini e Stefania Orlando, che hanno momentaneamente dissuaso l'influencer dall'idea di ritirarsi dal gioco a un mese esatto dal suo inizio.

La crisi di Zorzi al GF Vip 5

È passato un mese da quando Tommaso ha iniziato l'avventura al Grande Fratello Vip 5: il ragazzo è diventato in poche settimane uno dei beniamini del pubblico, tant'è che lunedì scorso è stato eletto il preferito con il 40% dei voti su tutti i concorrenti.

Il 14 ottobre, Zorzi ha avuto una forte crisi e ha minacciato di ritirarsi dal reality in modo definitivo. Senza dire nulla ai compagni, il giovane è andato in camera da letto e ha cominciato a preparare le valigie. Ad accorgersi per primo dello strano comportamento dell'influencer, è stato Francesco che ha immediatamente messo in atto un'opera di dissuasione nei suoi confronti.

Oppini ha chiesto al coinquilino i motivi di questa sua drastica decisione, e la risposta che ha ricevuto è stata la seguente: "Io mi sento solo nella vita, ma qui mi sento solissimo. Non ce la faccio più, voglio andarmene. Ho l'ansia. Ho bisogno della mia casa, dei miei amici".

Lo sfogo di Tommaso è durato parecchio, tant'è che è intervenuta anche Stefania nella discussione che ha preceduto il tentativo di abbandono del ragazzo.

Tommaso ci ripensa: per ora resta al GF Vip

"Queste crisi le gestisco male, non sto affatto bene. Conosco i miei limiti, sto veramente a pezzi", ha aggiunto Zorzi nello sfogo che i fan del GF Vip hanno potuto vedere in diretta su Mediaset Extra.

Francesco e Stefania hanno provato a convincere Tommaso a non fare un gesto del quale potrebbe pentirsi poco dopo: lasciare il reality per un momento di sconforto, potrebbe essere una cosa che non si perdonerà quando starà di nuovo bene.

Durante la sua crisi, l'infuencer si è anche tolto il microfono e ha continuato a parlare con i compagni: gli autori l'hanno esortato a rispettare le regole ma lui si è rifiutato per un bel po' di tempo.

"Non posso essere microfonato quando sono esaurito, sono pazzo", ha detto il giovane in preda a un momento d'ansia senza precedenti.

Oppini ha usato l'ironia per spronare Tommaso, mentre Orlando è stata più affettuosa e gli ha ricordato che non è solo come lui sostiene.

Critiche a Matilde dai fan del GF Vip

Se l'atteggiamento di Francesco e Stefania nei confronti di Zorzi è stato apprezzato dagli spettatori del GF Vip, è quello che ha assunto Matilde ad aver fatto storcere il naso a più di qualcuno.

"Lui è fondamentale per la casa. Ma non è che vuole lasciare per la lite con me? Capisco che a volte si senta solo perché i ragazzi non interagiscono tanto con lui", ha detto Brandi prima di andare a consolare Tommaso in camera.

Chi ha assistito alla diretta su Canale 55 del digitale terrestre, però, ha trovato incoerente la ballerina, che poche ore prima aveva discusso con l'influencer definendolo falso e impiccione.

"Non fatevi raggirare da Matilde", "Brandi che va da Tommaso per convincerlo a non andare via", questi commenti scritti su Twitter sono stati accompagnati da emoticon di un serpente velenoso, che era riferito alla romana e al suo avvicinamento a Zorzi dopo avergliene dette di tutti i colori.

Per il momento, comunque, il concorrente preferito dal pubblico ha scelto di restare in casa: il 16 ottobre, andrà in onda una nuova puntata e Alfonso Signorini potrebbe fare chiarezza sulla crisi che ha avuto uno dei "vipponi" più amati.