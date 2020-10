Raimondo Todaro si è raccontato in un'intervista a Novella 2000. Il maestro di Ballando con le Stelle ha parlato di vari argomenti: dalla fine del matrimonio con Francesca Tocca, all'incontro con Elisa Isoardi avvenuto grazie al dance show di Rai 1.

'Un anno da cancellare'

Raimondo Todaro sulla pagine di Novella ha raccontato che il 2020 per lui personalmente è un anno da cancellare. I motivi per cui il ballerino di Ballando con le Stelle ha pronunciato una frase del genere sono legati sia alla sua vita privata che professionale. A causa della pandemia il dance show di Ra 1 ha subito uno slittamento.

Come se non bastasse dopo la prima puntata di programma condotto da Milly Carlucci, Todaro si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico di appendicite. Nonostante tutto per il maestro di danza c'è uno spiraglio di luce in fondo al tunnel: l'incontro con Elisa Isoardi. La presentatrice televisiva gli è stata affidata come partner a Ballando con le Stelle. I due fin da subito hanno mostrato di avere un certo feeling, tanto che in molti hanno pensato che ci fosse del tenero.

A Tiziana Cialdea di Novella 2000, Raimondo Todaro ha fatto chiarezza sul rapporto che ha instaurato con la sua allieva: "Con Elisa ho legato molto anche se la conoscevo già prima". Quando Isoardi era al timone de La prova del cuoco Raimondo è stato più volte ospite nello show di Rai 1, ma in quel caso i due non avevano mai approfondito.

Ad oggi il maestro di danza siciliano si sente di dire che l'incontro con Elisa Isoardi è stato una bella scoperta: "Non pensavo fosse così dolce". Il ragazzo ha riferito che quando è stato in ospedale, la conduttrice piemontese lo chiamava spesso per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Sul feeling con Isoardi, Raimondo Todato ha ammesso che è una cosa difficile da spiegare: "Se una persona la senti vicina, la senti e basta".

Infine, Raimondo Todaro ha confidato a Novella 2000 di essere voluto tornare subito sulla pista di Ballando con le Stelle, perché la sua allieva non meritava di esibirsi da sola: "Sono tornato per lei".

Il rapporto con l'ex moglie

Nel corso dell'intervista Raimondo Todaro ha ripercorso i momenti prima di finire in ospedale.

Il 33enne ha spiegato che all'azienda ospedaliera poteva esserci solamente un parente. Per questo motivo Raimondo ha scelto la sua ex moglie: "Francesca fa parte della mia famiglia. Anche se il nostro matrimonio è finito, l'affetto non si è mai esaurito".

Todaro ha ha dichiarato che la vicinanza della sua ex moglie è stata preziosa. Dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle, il danzatore è andato a prendere sua figlia Jasmine, ma quando ha iniziato ad avere i primi dolori ha subito compreso che c'era qualcosa che non andava nel suo corpo. Come raccontato da Raimondo, Francesca Tocca ha dormito a casa sua e il giorno dopo lo ha accompagnato a fare l'ecografia.

Mentre i genitori del ballerino arrivavano dalla Sicilia, l'ex moglie di Todaro si è presa cura di lui.

A tal proposito il diretto interessato ha detto: "Quando dico che tra noi il sentimento si è solo trasformato, è la verità".