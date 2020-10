Lunedì 12 ottobre su Canale 5 è stata trasmessa la nona puntata del Grande Fratello Vip 5. Al termine della puntata Elisabetta Gregoraci, Guenda Goria, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono stati mandati nel Cucurio. Parlando con gli altri coinquilini, Tommaso Zorzi ha confidato di avere strappato un bigliettino che Pierpaolo Pretelli aveva scritto per la 40enne di Soverato.

Il messaggio di Pierpaolo a Elisabetta

Al termine della nona puntata del Grande Fratello Vip 5 i "vipponi" si sono ritrovati in cucina per mangiare qualcosa. In cucina Tommaso Zorzi ha ammesso davanti agli altri gieffini di avere sabotato un gesto romantico di Pierpaolo Pretelli per Elisabetta Gregoraci.

Stando al racconto del web influencer, l'ex velino di Striscia la Notizia aveva scritto un messaggio per la 40enne che avrebbe voluto farle trovare tra le sue quando ormai era nel Cucurio. Secondo Zorzi, Pierpaolo non dovrebbe approcciarsi in questo modo con la showgirl: "Gli ho fatto stracciare il bigliettino". Il 25enne ha ammesso di tenere alla coppia, quindi non vuole assolutamente che Pretelli faccia dei passi falsi: "So che se lui fa così, lei si irrigidisce". A sposare la tesi di Tommaso Zorzi c'è anche Andrea Zelletta che, ha ammesso di essere d'accordo con il 25enne.

Successivamente l'ex protagonista di Riccanza si è sentito in dovere di dare dei consigli al suoi coinquilino, per conquistare Elisabetta Gregoraci.

Per il 25enne, Pierpaolo dovrebbe cercare di far capire alla showgirl che lui non sarà sempre lì ad attendere che lei prenda una decisione. Zorzi ha cercato di spronare il gieffino: "Devi cercare anche delle conferme". Infine, il 25enne ha invitato Pretelli a non vivere nella proiezione di un rapporto ma di vivere nella realtà.

Pretelli: 'Non credo Elisabetta abbia qualcuno fuori'

Il feeling tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sembrava destinato a diventare qualcosa di più di una semplice amicizia. Nell'ottava puntata del reality show, però, la diretta interessata aveva frenato parlando di "amicizia speciale".

Dopo la seconda dedica ricevuta dalla 40enne sui cieli della casa di Cinecittà, Pierpaolo ha fornito la sua opinione sull'accaduto in confessionale.

Il giovane senza giri di parole ha dichiarato: "Non ci penso ci sia qualcuno fuori". Secondo il gieffino, il motivo per cui Elisabetta abbia messo dei paletti alla loro conoscenza è legato solamente alla presenza delle telecamere. Inoltre, l'ex velino di Striscia la Notizia è convinto di non avere corteggiato abbastanza la sua coinquilina.

Al contrario Gregoraci ha confermato di essere entrata al Grande Fratello Vip 5 single, ma non ha nascosto che Cupido potrebbe avere lanciato la sua freccia fuori dal reality show.