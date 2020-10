Non è passata neppure una settimana da quando il giornalista Gabriele Parpiglia ha riportato la notizia secondo la quale Giulia De Lellis sarebbe stata aggredita in centro a Milano. La ragazza, tramite il suo profilo Instagram, oggi ha confermato il tutto ma ha smentito il rumors secondo il quale nessuno dei presenti l'avrebbe aiutata in quell'occasione. La romana ha anche detto che chi di dovere si sta occupando della cosa e che lei sta bene.

Aggressione in centro per Giulia De Lellis

L'indiscrezione che Parpiglia ha lanciato pochi giorni fa su Giulia De Lellis, è stata confermata in parte dalla diretta interessata.

In alcune Stories che ha caricato su Instagram oggi pomeriggio, giovedì 15 ottobre, l'influencer ha ammesso di essere stata vittima di un furto in centro a Milano, ma di non aver riportato, per fortuna, nessuna conseguenza.

Nei video che ha caricato sul suo profilo, la 24enne ha detto: "È vero, sono stata aggredita due settimane fa circa. Non ne ho mai parlato perché se ne sta occupando chi di dovere. Infatti, non riesco a capire come sia uscita questa cosa".

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata stupita dal fatto che qualche giornalista abbia saputo dell'aggressione che ha subito in città senza che lei ne parlasse: fatto sta, che la news è vera per metà, e a fare questa precisazione è stata sempre la bella romana sui social network.

Il chiarimento di Giulia De Lellis sul furto

"Hanno scritto che c'era tanta gente e che nessuno mi ha aiutata, anzi mi avrebbero fatto delle foto", ha continuato Giulia nello sfogo che alcuni siti di Gossip stanno riportando in queste ore. "Questo non è vero, nessuno mi ha fotografata anche perché penso che glielo avrei dato in testa il telefonino.

C'era soltanto un signore gentilissimo che mi ha soccorsa subito, anzi lo ringrazio anche pubblicamente".

Una parte della notizia sulla sua aggressione, dunque, non corrisponde alla realtà dei fatti: la De Lellis è stata sì vittima di un'aggressione in pieno centro città, ma ad assistere alla scena c'era soltanto una persona e non tanti fan come è stato scritto da alcuni giornalisti.

"Se ne sta occupando chi di dovere, ma io sto bene", ha detto ancora la bella influencer per rassicurare i suoi milioni di followers, "non sono riusciti a farmi del male".

Ennesima disavventura per Giulia De Lellis

L'aggressione che ha ammesso di aver subito un paio di settimane fa, non è di certo la prima per Giulia De Lellis. Come hanno raccontato le riviste di gossip nei mesi scorsi, soltanto nell'ultimo anno solare la giovane sarebbe stata derubata 4 o 5 volte, probabilmente dalla stessa banda.

L'unica rapina della quale la ragazza ha parlato sui social network, però, è quella che le è stata fatta pochi giorni prima dello scorso Natale, quando ancora conviveva a Lugano con Andrea Iannone. La casa del pilota fu svaligiata dai ladri e la corteggiatrice di Uomini e Donne raccontò ai fan di essere rimasta senza nulla, vestiti e biancheria intima compresi.

Stando a quello che sostiene Gabriele Parpiglia di recente, però, la popolare influencer oggi starebbe cercando una casa più sicura dove andare a vivere da sola. Dopo aver chiuso la tormentata storia d'amore con Andrea Damante (col quale condivideva l'appartamento a Milano), ora la 24enne sarebbe alla ricerca di un luogo dove non avere più paura.

Nonostante tutte queste disavventure (compresi i gravi problemi di pelle che la giovane sta avendo a causa dell'acne), però, Giulia non perde il sorriso e fa di tutto per rassicurare i suoi tantissimi fan, che soltanto su Instagram sono quasi 5 milioni.