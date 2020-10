Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, che andranno in onda in Italia dal 16 al 23 ottobre, rivelano che Manuela continuerà a stare male. In tali episodi vedremo che la donna avrà un nuovo malore e perderà conoscenza. In un primo tempo si penserà si tratti solo di stress, ma le cose potrebbero non stare esattamente in questo modo.

Prossimamente, infatti, vedremo che la protagonista continuerà a stare male, al punto che sarà necessario un ricovero ospedaliero per effettuare dei controlli. Dolores e Tiburcio, invece, faranno di tutto per evitarsi. Donna Francisca e Matias saranno molto preoccupati per Raimundo.

Il secondo malore di Manuela ne Il Segreto

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto vedremo che le condizioni di salute di Manuela peggioreranno sempre di più. Tutto è cominciato nel momento in cui la domestica è svenuta per la prima volta dinanzi la giovane Carolina. Ma nonostante il medico le abbia consigliato un periodo di riposo, la domestica tornerà subito al suo lavoro dicendo di sentirsi molto meglio. Dopo poco, però, starà di nuovo male. Nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana, infatti, vedremo che Manuela avrà un altro svenimento. Ignacio, allora, sempre più preoccupato per le condizioni di salute della domestica, disporrà il suo ricovero ospedaliero.

La domestica preoccupata per le sue condizioni di salute

Durante il periodo di degenza, la donna potrà contare sulla vicinanza costante di Rosa. Dopo aver sottoposto la protagonista a degli esami, verrà dimessa, ma i medici le diranno che dovrà attendere i risultati di alcuni referti. Questa situazione genererà molta ansia per Manuela, la quale temerà di essere gravemente malata.

Una volta tornata alla villa, la donna comincerà a pensare che Don Ignacio voglia evitarla. Un’altra preoccupazione scuoterà gli animi degli abitanti di Puente Viejo. Tutti saranno in pena per la piccola Camelia, rimasta coinvolta dall’incendio appiccato da un piromane.

Altri spoiler sulle puntate de Il Segreto fino al 23 ottobre

Su di un altro versante, invece, nelle puntate de Il Segreto dal 16 al 23 ottobre, vedremo che Adolfo e Marta avranno ceduto al loro amore e diranno di voler confessare tutto a Rosa. Donna Francisca e Matias, invece, continueranno a cercare disperatamente Raimundo senza ottenere risultati. Donna Eulalia, però, riuscirà a rintracciarlo e darà ordine di catturarlo. La perfida donna ordinerà a Campuzano di procedere immediatamente con il piano di vendetta contro Francisca. Dolores e Tiburcio, invece, continueranno ad evitarsi. Quest’ultimo sarà molto impegnato dal progetto inerente il suo meridiano, pertanto, non tornerà a casa facendo preoccupare tutti.