Tra le tante storie di Instagram che Giulia De Lellis ha pubblicato ieri 15 ottobre sul suo profilo, alcune in particolare hanno colpito i fan: quelle sull'aggressione che la ragazza ha ammesso di aver subito a Milano, e quelle sull'attuale rapporto con Andrea Damante. A chi le ha chiesto come il cagnolino Tommaso stesse vivendo la loro separazione, l'influencer ha fatto sapere che il cucciolo sta benissimo e che lei e l'ex si vedono spesso e in serenità soprattutto per amore suo.

Giulia De Lellis fa chiarezza sul rapporto col 'Dama'

Quello di giovedì 15 ottobre, è stato un pomeriggio di confessioni per Giulia De Lellis: la ragazza, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, ha aggiornato i fan sulle ultime cose che le sono successe.

Una delle vicende che sembra stia più a cuore ai suoi sostenitori, è la serenità del cagnolino che lei e Andrea Damante hanno adottato quando stavano insieme. In alcune storie, dunque, ieri la giovane ha detto: "Mi chiedete spesso come Tommaso sta vivendo la separazione. Ma come la deve vivere? Lui sta da Dio. È uno dei cuccioli più amati, sta benissimo".

L'influencer ha spiegato che l'animale è sia suo che del "Dama" e, per questo, passa del tempo con entrambi in base anche agli impegni di lavoro che hanno: "È giusto stia con tutti e due".

Incontri per amore di Tommy tra Giulia De Lellis e Andrea

"Tra l'altro abitiamo vicini e ci vediamo in totale serenità", ha aggiunto Giulia nel raccontare che lei e Andrea si incontrano quasi ogni giorno per amore del loro cucciolo.

La De Lellis ha anche scherzato sulla pulizia del cagnolino dicendo che "quando sta col papà è un po' lercio, ma va bene lo stesso".

Insomma, con queste parole parole l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha confermato che la storia d'amore con Damante è finita ma, a differenza del passato, i due sono rimasti in ottimi rapporti.

È Tommaso a tenere legati l'influencer e il dj anche dopo la rottura: l'animale trascorre alcuni giorni con la romana e altri con l'ex tronista, proprio come accade a tutte le coppie che si separano ma che hanno degli affetti in comune.

Le voci che sono circolate nei giorni scorsi su un possibile ritorno di fiamma in corso tra i Damellis, dunque, sarebbero infondate: Giulia, in particolare, proprio ieri ha parlato di una separazione pacifica che nessuno sta patendo, neppure il loro cane.

Aggressione a Milano per Giulia De Lellis

Prima di rispondere alla curiosità dei fan sulla gestione di Tommaso, Giulia De Lellis ha usato Instagram per fare chiarezza su una notizia che è uscita sul suo conto alcuni giorni fa. "Volevo dirvi che è vero che sono stata aggredita. Non ve ne ho parlato prima perché se ne sta occupando chi di dovere. Non riesco a capire come abbiano saputo di questa cosa", ha raccontato la romana ieri pomeriggio.

Se da un lato ha confermato l'indiscrezione sull'aggressione che ha subito in centro a Milano un paio di settimane fa, dall'altro la ragazza ha voluto rassicurare i suoi sostenitori dicendo: "Sto molto bene, non sono riusciti a farmi del male". In merito al rumor secondo il quale le tante persone presenti in quel momento non l'avrebbero soccorsa, anzi avrebbero fatto delle foto, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiunto: "Questo non è vero, c'era solo un signore gentilissimo che mi ha aiutata subito.

Anzi, lo ringrazio. Se qualcuno mi avesse fatto delle foto, probabilmente gli avrei tirato in fronte il telefono".

Gabriele Parpiglia, il giornalista che ha lanciato la news sull'aggressione subita da Giulia, ha anche sostenuto che la 24enne starebbe cercando una casa più sicura nella quale andare a vivere: pare che la ragazza sia stata vittima di almeno quattro furti nell'ultimo anno, forse tutti ad opera della stessa banda.