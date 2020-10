Continua la messa in onda della soap Il Paradiso delle Signore con la puntata in prima Tv su Rai 1 di martedì 27 ottobre. Vittorio, dopo il funerale del marito di Beatrice, ha appreso che la situazione economica della loro famiglia è disastrosa. In questa triste atmosfera, Conti fa la conoscenza della dolce Serena, un incontro che gli cambierà la vita.

Intanto, Silvia capisce che è inutile mentire con la zia Ernesta, una donna di grande intuito e intelligenza. Dopo essersi fatta coraggio, le confesserà che il suo matrimonio con Luciano è fallito. Come reagirà la zia?

Il Paradiso delle Signore, nuova puntata di martedì 27 ottobre

Marcello e Salvatore sono in attesa del responso di Adelaide. Per fortuna, la bravura in cucina di Laura non fallisce: la contessa è entusiasta di dare l'ok per l'allestimento della vetrina con in pasticcini alla Caffetteria.

Salvatore, entusiasta per la nuova avventura, si mette però nei guai. Al Paradiso delle Signore arriva senza preavviso una sua vecchia fiamma. Il giovane, in fermento per le buone notizie sul lavoro, organizza un appuntamento a quattro coinvolgendo Marcello.

L'idea di Salvatore non è delle migliori. Stando alle anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore infatti, Roberta verrà a sapere di questa uscita e andrà su tutte le furie.

Il rapporto con Marcello finirà così per essere messo a rischio.

La triste confessione di Silvia

Luciano, più razionale della moglie, sapeva benissimo che la loro farsa non sarebbe potuta continuare a lungo. La zie Ernesta non è certo facile da prendere in giro e ha iniziato da tempo a sospettare che tra i due qualcosa non vada per il verso giusto.

Silvia, ormai con le spalle al muro, confessa con una certa malinconia alla zia Ernesta di essere in procinto di separarsi con Luciano. Il loro matrimonio è al capolinea e non ci sono possibilità di recupero. Il ragioniere può finalmente liberarsi di un grande peso nel cuore.

Serena conquista il cuore di Vittorio, nuove trame Il Paradiso delle Signore

Beatrice non sa come trovare una soluzione alla drammatica condizione economica della sua famiglia dopo la dipartita del marito. In una clima così triste però, c'è anche spazio per una conoscenza destinata a permanere nel tempo. Vittorio conoscerà Serena che, con la sua dolcezza, non ci metterà nulla a conquistarlo.

Gli spoiler dell'episodio Il Paradiso delle Signore che verrà trasmesso martedì 27 ottobre svelano che Armando e Agnese faranno una gradita sorpresa a Conti e alla piccola Serena, presentandosi alla porta di casa con una succulenta cenetta a base di lasagne e vino. Almeno per un po', la ragazzina ritroverà il sorriso.