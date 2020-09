Il Paradiso delle signore ritorna nuovamente giovedì 1 ottobre come sempre alle 15:55 circa su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che, per i coniugi Conti, la situazione riguardante l'adozione della piccola Anna diventerà sempre più complicata e difficile da gestire. In un primo momento, infatti, la madre naturale della bambina aveva confermato la sua intenzione di fare un passo indietro e di lasciare la bambina a Marta e Vittorio, ma nel corso di questo nuovo episodio ci sarà un clamoroso dietrofront che cambierà le carte in tavola e farà crollare le certezze dei due coniugi, che ormai si sono affezionati tantissimo alla bambina. La donna infatti deciderà di riprendersi la piccola.

Nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore 1 ottobre: Daniela rivuole Anna ma poi sparisce

Daniela, la madre naturale della bambina, spiazzerà Marta e Vittorio nel momento in cui rivedrà la sua posizione circa la bambina che lei stessa ha abbandonato davanti alla porta d'ingresso del grande magazzino. La donna confermerà di volersi riprendere la piccola Anna e quindi di portarla via a Marta e Vittorio, che intanto stavano facendo di tutto per riuscire ad ottenere l'affidamento.

Tuttavia, in vista del battesimo che si terrà a breve di Anna, Daniela proporrà a Marta e Vittorio di essere presenti a questo gran giorno e soprattutto chiederà loro di fare da padrino e madrina alla creatura. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché il giorno in cui è fissato il battesimo ci sarà un nuovo episodio che spiazzerà tutti.

Daniela non si presenterà in chiesa, spaventando moltissimo la coppia. Cosa le sarà successo e perché ha disertato l'appuntamento?

Il ritorno di Nicoletta spaventa Ludovica Brancia

E poi, ancora, in questo nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, Ludovica scoprirà che la sua 'rivale' in amore sta per tornare di nuovo a Milano.

Trattasi della bella Nicoletta, la quale dopo la fine del suo turbolento matrimonio con Cesare, deciderà di ritornare a casa in compagnia della sua bambina. La presenza della giovane Nicoletta potrebbe sicuramente creare un bel po' di problemi alla coppia Ludovica-Riccardo, ormai ad un passo dal fatidico giorno del matrimonio.

E proprio per questo motivo la giovane e astuta Brancia non sarà per nulla contenta e proverà in tutti i modi a tenerla lontana dal suo promesso sposo.

La richiesta di Ludovica a Cosimo: gli spoiler de Il Paradiso delle signore

La ragazza, infatti, chiederà a Cosimo di mantenere il segreto con Riccardo circa il ritorno a casa di Nicoletta, così da non mettergli ulteriori pensieri in testa e farlo concentrare sulle nozze. Riuscirà la Brancia ad avere la meglio anche questa volta oppure dovrà arrendersi? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 1 ottobre, inoltre, rivelano che per Salvatore e Marcello arriverà il momento tanto atteso dell'apertura serale della loro caffetteria. Un nuovo progetto che dovrebbe dare numerose soddisfazioni alla coppia di amici.