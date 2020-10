Emanuel Caserio è uno dei volti più amati e apprezzati de Il Paradiso delle Signore. L'attore, in un'intervista a Tv Mia, ha raccontato un aneddoto legato a due tatuaggi che ha sul braccio. Per impersonare Salvatore Amato, infatti, ha dovuto coprirli.

Emanuel è nato nel 1990 a Latina, ma per motivi di lavoro vive da tempo a Roma. Il 30enne si è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia e ha poi recitato in diverse serie televisive di successo come Squadra Antimafia, Un medico in famiglia e Il Commissario Rex. La svolta professionale, però, è arrivata nel 2018 grazie al Il paradiso delle signore.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è single da tempo. In passato l'attore ha vestito i panni del barista, proprio come il personaggio a cui da il volto nella soap di Rai 1.

I tatuaggi di Emanuel

In un'intervista a Tv Mia, l'artista ha raccontato un aneddoto legato alla sua vita privata. Il giovane ha confidato di avere due tatuaggi sul braccio: un coniglio con il cilindro e un punto interrogativo. Il 30enne ha dichiarato: "Se il coniglio lo considero uno sbaglio, il punto interrogativo invece, racchiude in sé tutte le incertezze che avevo allora". L'attore ha confidato che, dopo essersi diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha avuto parecchie difficoltà a causa di diversi provini che non sono andati bene.

Stando a quanto riferito da Caserio la vera svolta dal punto di vista professionale è arrivata proprio con la soap di Rai 1.

Emanuel è entrato nel cast della serie televisiva pomeridiana nel 2018 nei panni di Salvatore Amato. Il barista figlio della sarta Agnese Amato, è entrato nelle simpatie del pubblico per la sua spontaneità.

Nell'intervista l'attore ha spiegato che, per essere perfetto nei panni di Salvatore, sul set copre i disegni che ha sul braccio. Inoltre, sistema in modo maniacale il suo volto: barba accuratamente rasata e capelli in ordine: cerca di essere impeccabile nel rendere credibile il suo personaggio anche perché, dopo avere raggiunto la popolarità, non vuole certo vedere il suo sogno svanire da un momento all'altro.

Il futuro di Salvatore nella soap

Dal 5 al 9 ottobre su Rai 1 vengono trasmessi gli ultimi episodi della quarta stagione de Il paradiso delle signore. I telespettatori assisteranno alle mancate nozze tra Ludovica Brancia di Montalto e Riccardo Guarnieri, quest'ultimo tornerà con Nicoletta. Per quanto riguarda la storia tra Salvatore Amato e Gabriella, i due protagonisti saranno sempre più distanti. La ragazza confiderà a Roberta Pellegrino che stava quasi per baciare Cosimo. Salvatore, invece, verrà informato dalla madre che Cosimo ha avanzato una proposta di matrimonio a Gabriella. In seguito ad un chiarimento pacifico, Gabriella e Salvatore decideranno di chiudere la storia in modo definitivo.