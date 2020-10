Giovedì 8 ottobre andrà in onda su Rai 1 la puntata 159 de Il Paradiso delle Signore 4. In questo episodio ci sarà il matrimonio tra Riccardo e Ludovica. Purtroppo per Brancia di Montalto le cose non andranno come da lei sperato. Cosa accadrà il giorno previsto per la celebrazione delle nozze? Inoltre, in questa puntata de Il Paradiso delle Signore 4, ci saranno delle novità riguardanti Salvatore Amato e Gabriella Rossi. Di seguito le anticipazioni nel dettaglio della soap tv.

Salvo si recherà a casa della sua ex fidanzata per un confronto

Nell'episodio precedente de Il Paradiso delle Signore Agnese Amato ha rivelato al figlio di sospettare che Gabriella abbia accettato di sposare Cosimo.

Il cugino di Rocco dopo quanto appreso da sua madre e dato che giorni prima aveva visto Bergamini dichiararsi alla stilista, deciderà di recarsi a casa della sua ex per avere un confronto. Il barista e Rossi riusciranno a parlare in modo molto sereno e affettuoso anche se tra i due calerà un'atmosfera molto malinconica.

Umberto, appena tornato dall'America starà molto vicino ad Adelaide. La contessa di Sant'Erasmo pur essendo felice di essere ritornata a Milano dalla sua famiglia sarà ancora molto scossa a causa del matrimonio con Achille Ravasi, che poi si è rivelato essere un assassino.

Riccardo Guarnieri smaschera Ludovica Brancia di Montalto

Rocco e Roberta, che negli episodi precedenti hanno sostenuto degli esami, ne riceveranno i risultati.

Rocco, infatti, alla fine aveva seguito il consiglio di Armando e di Agnese e aveva deciso di fare l'esame di quinta elementare. Roberta ha sostenuto un esame all'università e anche questa volta il futuro ingegnere per studiare ha avuto l'aiuto di Marcello. Le Anticipazioni Tv rivelano che Pellegrino e Amato, entrambi sostenuti da parenti ed amici, otterranno ottimi risultati.

Nell'episodio 159 de Il Paradiso delle Signore 4 è anche arrivato il momento del matrimonio tra Ludovica e Riccardo. Quest'ultimo ha appena ritrovato Nicoletta e nell'episodio precedente ha passato la notte con la madre di Margherita. Tuttavia il giovane Guarnieri, almeno inizialmente, sarà intenzionato a fare il suo dovere.

In seguito il figlio di Umberto, proprio il giorno delle nozze, scoprirà la verità riguardo alla finta gravidanza di Ludovica. Il matrimonio sarà quindi annullato e Nicoletta avrà la sua rivincita. Accertato che Brancia non è in attesa di alcun bambino Riccardo e la figlia di Silvia saranno liberi di vivere la loro storia. Tuttavia, i due dovranno attendere la sentenza della Sacra Rota che dovrà decidere se annullare il matrimonio di Cattaneo e di Cesare Diamante oppure no.