Novità in arrivo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 5, la fortunatissima serie tv pomeridiana di Rai 1. Gli spettatori, infatti, assisteranno all'addio momentaneo di Marta, la signora Conti che per qualche tempo è stata in America con il suo amato Vittorio e proprio lì ha ricevuto un'importantissima proposta di lavoro. Così l'attrice Gloria Radulescu che presta il volto della dolce e sensibile Marta non sarà presente sul cast della soap per qualche tempo e questa sua decisione di assentarsi per un po' ha scatenato molte critiche sul web e sui social.

L'addio di Marta nel Paradiso delle signore 5: fuori dal cast per qualche tempo

Nel dettaglio, Marta saluterà il suo amato Vittorio e tutti i suoi amici del Paradiso nel corso delle puntate in programma tra il 22 e il 23 ottobre. Successivamente non la vedremo più in scena per diversi mesi, così come ha spiegato la stessa Gloria la quale ha precisato che gli spettatori e fan della soap avranno modo di rivederla nel corso delle puntate future.

La Radulescu, infatti, ha già anticipato che tornerà di nuovo sul set della quinta stagione della soap a partire dal mese di dicembre e con molta probabilità le puntate che segneranno il suo ritorno in scena saranno trasmesse a partire dal mese di febbraio 2021.

Le critiche dei fan del Paradiso delle signore contro l'attrice di Marta

Ma tale anticipazione dell'attrice non è bastata a placare gli animi di alcuni dei fan de Il Paradiso delle signore che non hanno reagito positivamente a questa uscita di scena. Si vociferava, infatti, che la Radulescu avesse fatto questa scelta per poter stare maggiormente con la sua famiglia e il suo fidanzato e in questo modo ritagliarsi un periodo di tempo per se stessa e i suoi affetti più cari.

Sul web e sui social ci sono stati dei commenti negativi e qualcuno l'ha accusata di poca serietà perché avrebbe preferito trasferirsi a Malta dal suo fidanzato, rinunciando così alle riprese dei nuovi episodi della soap opera e facendo sì che Marta si trasferisse in America per qualche tempo.

La Radulescu replica alle critiche social per l'uscita di scena di Marta

La reazione dell'attrice di fronte a queste accuse che le sono state mosse non si è fatta attendere e in questi giorni ha replicato attraverso una stories apparsa sul suo profilo Instagram. "Poco seria perché hai una vita fuori dal Paradiso" ha scritto Marta in risposta ad un commento negativo e aggiungendo poi una grassa risata.

Insomma nonostante le malelingue che corrono sul web, l'attrice va avanti per la sua strada consapevole del fatto che una vasta fetta di spettatori del Paradiso continuerà ad amarla anche se non sarà presente in tutti gli episodi previsti di questa quinta stagione che sta ottenendo dei risultati d'ascolto molto importanti su Rai 1.