Le sorprese e gli ascolti nell’amata serie televisiva Il Paradiso delle Signore in onda dal lunedì al venerdì, sono sempre in continua crescita. Nella puntata del 23 ottobre 2020, la partenza di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) alla volta di New York per lavorare sarà seguita da una novità non affatto piacevole per l’imprenditore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

A Milano arriverà senza alcun preavviso Beatrice Conti (Caterina Bertone), la cognata del direttore del grande magazzino che annuncerà una drammatica notizia, ovvero il decesso del marito Edoardo. Quest’ultimo non ha mai avuto un buon rapporto con il fratello e fece la sua comparsa nella fiction daily, quando occupava Rai 1 in prima serata.

La zia Ernesta (Pia Engleberth) invece tra le lacrime troverà il coraggio di far sapere a Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) di dover rimanere a lungo a Milano, per essere rimasta senza una casa. La confessione dell’anziana parente non verrà gradita da Luciano (Giorgio Lupano) che si vedrà quindi costretto a continuare a fingere ancora per qualche altra settimana che tra lui e sua moglie procede a gonfie vele.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 23 ottobre: Luciano non sopporta Ernesta e Stefania

Il salto temporale di quattro mesi con il debutto della nuova stagione continuerà ad essere caratterizzato da tanti cambiamenti, ma soprattutto un personaggio farà i conti con un lutto inaspettato.

Dagli spoiler relativi a ciò che accadrà nel decimo episodio in programma venerdì 23 ottobre 2020 al solito orario, si evince che al lussuoso magazzino mancherà poco per il lancio dei vestiti, esposti nelle vetrine insieme alla foto di Adelaide (Vanessa Gravina) come modella. I primi ad ammirare la nuova collezione marchiata paradiso saranno Vittorio e la stilista Gabriella (Ilaria Rossi).

Nel contempo Stefania ed Ernesta anche se Luciano (Giorgio Lupano) non le sopporterà non avranno alcuna intenzione di andarsene via: la zia di Silvia addirittura farà sapere di essere stata sfrattata.

Adelaide vuole diventare la nuova presidentessa del circolo, Beatrice bussa alla porta del cognato Vittorio

Finalmente arriverà il tanto atteso giorno delle elezioni della nuova presidentessa del circolo e la contessa di Sant’Erasmo vorrà vincere a tutti i costi, mettendo in pratica uno dei suoi piani strategici.

Per concludere alla porta di Vittorio busserà la cognata Beatrice Conti: quest’ultima sconvolgerà il direttore del paradiso dicendogli che suo fratello Edoardo con cui desiderava avere un chiarimento è passato a miglior vita a causa di un tragico incidente stradale.