Su Canale 5 continua inarrestabile il grande successo della serie televisiva di origini turche DayDreamer - Le ali del sogno. Nel corso dei prossimi episodi italiani, Emre Divit (Birand Tunca) non riuscirà a reprimere il sentimento che prova nei riguardi di Leyla Aydin (Oznur Serceler). Infatti il fratello di Can deciderà di riconquistare la segretaria della Fikri Harika nel momento in cui la ragazza sceglierà di chiudere il suo fidanzamento con Osman. La sorella di Sanem, però, avrà paura di viversi la sua storia d’amore con il giovane a causa della reazione che potrebbero avere Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan).

DayDreamer, anticipazioni turche: Emre prova a riconquistare Leyla

Nelle prossime puntate di DayDreamer in onda sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, Leyla non riuscirà più a rimanere al fianco di Osman (Ali Yagci) nel momento in cui capirà di essere ancora molto innamorata di Emre. Quest'ultimo invece, quando saprà che la sorella maggiore delle Aydin ha interrotto il suo fidanzamento con il macellaio, deciderà di riconquistarla. Il minore dei Divit aveva interrotto la frequentazione con la segretaria della Fikri Harika per via del ricatto di Aylin. Quest’ultima, inoltre, aveva fatto credere alla sua rivale in amore di essersi riappacificata con il suo ex fidanzato. Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che Emre, oltre a far sapere a Leyla che è intenzionato ad aspettarla, le confiderà che è l’unica donna che ha amato nella sua vita.

A questo punto il fratello di Can comincerà a corteggiare la sua amata, mandandole svariati mazzi di fiori: in questa occasione gli dirà che tutti questi regali corrispondono al numero di giorni che sono stati lontani per colpa dei complotti di Aylin (Sevcan Yasar). Anche se sarà lusingata dalle attenzioni di Emre, la sorella di Sanem deciderà di non sbilanciarsi.

Leyla ed Emre vogliono coronare il loro sogno d’amore

Infatti Leyla per il momento sceglierà di non andare oltre con Emre poiché avrà paura di ricevere una sfuriata da parte di Nihat e Mevkibe, visto e considerato che ha appena interrotto il fidanzamento con Osman. Successivamente l'ex segretaria della Fikri Harika, durante una chiacchierata con Sanem, ammetterà la vera motivazione per cui sarà frenata con il maggiore dei Divit: la fanciulla ha paura che Emre possa farsi condizionare da Huma, la quale in diverse occasioni ha mostrato di non volerla come nuora.

In più la maggiore delle sorelle Aydin noterà che Emre, a differenza di suo fratello, segue di più i consigli di sua mamma. Tuttavia i telespettatori avranno modo di assistere a un vero e proprio colpo di scena, in quanto Emre e Leyla ben presto faranno una vera e propria pazzia per coronare senza ostacoli il loro sogno d'amore.