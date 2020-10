Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di successo delle reti Mediaset. Le trame delle puntate dall'1 al 6 novembre raccontano che Marta Solozabal deciderà di lasciare Puente Viejo. La marchesa Isabel e Francisca Montenegro, invece, formuleranno un'alleanza per sconfiggere un nemico comune.

Il Segreto, puntate 1-6 novembre: Marta decide di trasferirsi a Bilbao

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate in onda da domenica 1 a venerdì 6 novembre in Italia raccontano che Marta deciderà di lasciare Puente Viejo in seguito alla notizia della gravidanza di sua sorella Rosa, in attesa di un figlio da Adolfo.

A tal proposito, Ignacio pretenderà che sua figlia si sposi al più presto con il figlio di Isabel.

Juan Montalvo, invece, verrà arrestato con l'accusa di omicidio dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria in una bisca clandestina. Adolfo, a questo punto, aiuterà l'amico, testimoniando a suo favore in quanto ha agito per legittima difesa. Per questo motivo, Moltalvo verrà rilasciato dal giudice.

Successivamente Rosa e Marta si recheranno a trovare Adolfo, nel frattempo ricoverato in ospedale. Qui, la secondogenita delle Solozabal comunicherà al fratello di Tomas che presto diventerà padre. Per tale ragione, l'uomo sarà costretto a dire addio a Marta, che deciderà di trasferirsi a Bilbao per un po' di tempo.

Juan Montalvo fugge da Puente Viejo

Stando agli spoiler della soap opera si evince che Juan Montalvo sarà costretto a fuggire da Puente Viejo perché diventato collaboratore di giustizia contro Amaya. Rosa, invece, sarà l'unica a non provare dispiacere per la partenza della sorella maggiore.

Pablo continuerà a vedere sua madre Maria Jesus, arrivata nel frattempo a Puente Viejo.

Il giovane, a questo punto, informerà il padre di avere intenzione di presentarla in famiglia. Di conseguenza, l'ex militare organizzerà una cena alla Villa dove ci sarà molta freddezza tra i commensali e l'invitata. In questa occasione, Ignacio affronterà Maria Jesus in privato, accusandola di non essere realmente interessata al ritrovamento del figlio.

Isabel e Francisca unite per sconfiggere zia Eulalia

Isabel temerà che Francisca stia tramando contro di lei, tanto da entrare nel suo padiglione alla ricerca di alcune prove. In questo frangente, la marchesa si imbatterà nella matrona con la quale avrà un confronto acceso. Alla fine, le due donne capiranno di essere state ingannate da zia Eulalia, la quale aveva finto la sua morte per vendicarsi degli anni passati in sanatorio. Per tale ragione, la Montenegro e Isabel stringeranno le forze per sconfiggere la Castro.

Matias e Marcela, invece, appianeranno le loro divergenze, tanto da tornare felici come un tempo. Una felicità che sarà turbata dalla mancanza di notizie di nonno Raimundo. A tal proposito, quest'ultimo cercherà di sfuggire dai segugi nel bosco.

Infine un giornalista di Bilbao affermerà di avere le prove della colpevolezza di Ignacio e Urrutia in un incidente mortale avvenuto anni prima in fabbrica.