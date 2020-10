Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi sono stati protagonisti di un faccia a faccia piuttosto acceso a Live-Non è la D'Urso. Nella puntata di domenica 11 ottobre, il critico d'arte ha infatti continuato a sostenere di avere avuto un rapporto intimo con la modella. D'altro canto la diretta interessata ha negato categoricamente.

Sgarbi contro l'ex fidanzata: 'Bugiarda'

Franceska Pepe, dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip 5 per via del televoto, è arrivata negli studi di Live-Non è la D'Urso per confrontarsi con le cinque sfere. Dietro ad una delle sfere era presente Vittorio Sgarbi che si è reso subito protagonista di un faccia a faccia con l'ex fidanzata.

Vittorio Sgarbi racconta la sua versione della storia di SETTE ORE con Franceska Pepe! #noneladurso Voi che ne pensate? pic.twitter.com/dZevTGqhjL — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 11, 2020

Il critico d'arte ha esordito: "Sei venuta in bagno con me. Ci siamo baciati e toccati per un quarto d'ora. Mi fai schifo, sei una bugiarda". A detta del 68enne con la modella ci sarebbe stato un rapporto intimo nel corso di una mostra. Inoltre, Sgarbi ha sostenuto che ci sarebbero anche dei testimoni pronti a smentire la versione dei fatti di Franceska Pepe. Vittorio Sgarbi sembra avere le idee chiare sul perché la 28enne sia entrata nel cast del reality show di Canale 5: "Sei andata al Grande Fratello Vip grazie a me".

La replica della diretta interessata non si è fatta attendere: a detta della giovane infatti, i due avrebbero avuto solamente un incontro casuale a Sanremo e lo scoop sarebbe stato creato ad hoc dalla stampa.

A Live-Non è la D'Urso, Franceska Pepe ha confidato alla conduttrice di essersi anche pentita per avere accettato una parte in The Lady, lo sceneggiato trash di Lory Del Santo.

La vita privata di Franceska Pepe

Francesca Pepe ha 28 anni ed è nata in Toscana. Di professione la giovane fa la modella e la web influencer. In passato Francesca con la K ha recitato una piccola parte nella serie The Lady. Nel 2016 ha partecipato al concorso Miss Europa, dove si è piazzata al secondo posto.

Inoltre, ha posato per una copertina di Playboy.

La 28enne è laureata in Economia all'università Cattolica di Milano. Nel 2020 Alfonso Signorini l'ha voluta fortemente al Grande Fratello Vip 5. Il conduttore del reality show ha spiegato a Casa Chi di avere voluto la modella per la sua sincerità. A tal proposito Signorini ha raccontato un aneddoto legato al provino di Franceska: durante i casting, il conduttore aveva chiesto alla giovane cosa sapesse fare nella vita. La diretta interessata con sincerità aveva risposto "niente". Poco dopo, Pepe ci ha ripensato dando una risposta esilarante: "In effetti una cosa la so fare bene, spendere i soldi degli altri". A quel punto Alfonso Signorini avrebbe capito che Franceka Pepe era la persona giusta per entrare nella casa di Cinecittà.