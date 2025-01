Dopo essere tornata al Grande Fratello come concorrente ufficiale, Helena Prestes ha avuto modo di parlare con Luca Calvani. La modella brasiliana ha spiegato di aver distratto Javier Martinez mentre discuteva con Lorenzo Spolverato in modo da evitare che gli animi si accendessero. A tal proposito la 34enne ha rivolto una critica a Spolverato: "Lorenzo non può vedere Javier felice".

La confidenza di Helena

Nel primo pomeriggio di venerdì 24 gennaio, Helena Prestes ha fatto una confidenza a Luca Calvani: "Ieri Lorenzo litigava con Javier dopo che lui è tornato dall'incontro con la sua amica.

Lorenzo aveva sempre quel tono aggressivo, così mi sono messa in mezzo io per distrarre Javier". A seguire la modella ha riservato una criticato nei confronti del 28enne milanese: "Lorenzo non può vedere Javier felice. Lui sta facendo lo stesso gioco che ha fatto con me: vorrebbe vederlo andare su tutte le furie, per poi dirgli che ha finto per tutti questi mesi".

D'accordo con Helena, Calvani ha aggiunto: "Lorenzo è il primo che va su tutte le furie quando vede che non riesce ad ad ottenere ciò che vuole".

Helena: Ieri (Lallo) litigava con Javier con quel tono aggressivo, ho fatto la scema per distrarli, ehi Javi, lui non può vedere Javi felice, vorrebbe farlo uscire di testa per dire questo sei tu, ma non ce la farà mai



Luha: lo so e lui è il primo a scapocciare#grandefratello pic.twitter.com/xOwWJ6KDLf — mullon3 (@mullon34) January 24, 2025

Chi sono i 4 concorrenti ripescati

Durante la 25^ puntata del GF, sono stati ripescati 4 concorrenti dei 6 che erano in lizza per tornare all'interno del reality show come concorrenti ufficiali.

Tra questi sono riusciti ad entrare Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi e Iago Garcia anche se quest'ultimo ha ricevuto diverse nomination e quindi è nuovamente a rischio eliminazione.

Gli attuali concorrenti del GF hanno criticato la scelta del ripescaggio, sostenendo che ci sia stata una violazione del regolamento.

Tuttavia Alfonso Signorini ha fatto presente che all'interno del programma anche altri gieffini hanno violato il regolamento proprio come Lorenzo Spolverato: il 28enne quando è uscito dalla casa per raggiungere il Gran Hermano spagnolo ha utilizzato i social.

Il commento di alcuni utenti del web

La conversazione tra Helena e Luca non è passata inosservata ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

Un utente ha scritto: "Che donna. Helena mette da parte i suoi sentimenti pur di aiutare un amico". Un altro utente invece ha criticato la modella: "Helena in modalità 'paladina della giustizia' ha già stufato". Un utente ha affermato: "Helena ha pienamente ragione. Lorenzo non riesce a vedere felice chiunque abbia un'amicizia con lei, questo è un dato di fatto. Basti pensare che ora ha preso di mira Stefania Orlando e Amanda Lecciso". Infine, un utente si è augurato che tra Martinez e Prestes torni il rapporto di prima: "Spero che Javier apra gli occhi su Helena e torni ad essere quello di sempre".