Michael De Giorgio, nella giornata di martedì 27 ottobre, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia che ha fatto preoccupare i fan che lo seguono sui social. L'ex concorrente di Temptation Island ha postato nelle sue storie uno scatto in cui ha mostrato la sua mano sanguinante e ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute, spiegando di essere stato ferito con una forbice e di aver subito un intervento chirurgico. L'influencer ha detto di non sapere, al momento, se riuscirà a riprendere la mobilità della mano. Deianira Marzano ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram, in cui ha detto di aver contattato telefonicamente Michael e che sarebbe stata la fidanzata a colpirlo.

Michael De Giorgio operato dopo essere stato ferito

Michael De Giorgio ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram in cui ha spiegato cosa è accaduto: ''Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall'altra parte del polso, ha lesionato i tendini e ho rischiato l'emorragia...'' L'ex concorrente di Temptation Island non ha fornito dettagli sull'accaduto, ma ha spiegato che in seguito all'accaduto è dovuto andare in ospedale dove ha subito un intervento: ''Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non''.

Dopo l'intervento Michael De Giorgio non sa se avrà limitazioni motorie

Michael De Giorgio ha rassicurato i suoi follower, dicendo che l'intervento alla mano è andato bene, anche se il futuro è incerto: ''Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motorie, non voglio nemmeno pensarci...'' Nel messaggio pubblicato su Instagram, Michael De Giorgio non ha aggiunto ulteriori dettagli riguardo a quanto accaduto e ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino nel momento del bisogno: ''Il dolore più grande è dentro al petto, e per questo purtroppo non c'è nessuna cura...''

Per Deianira Marzano sarebbe stata la fidanzata di Michael De Giorgio a colpirlo

Deianira Marzano poco aver visto le storie pubblicate da Michael De Giorgio, ha dedicato alcune storie sul suo profilo Instagram, in merito alla vicenda.

L'influencer campana ha voluto esprimere la sua solidarietà nei confronti dell'ex concorrente di Temptation Island ed ha detto di essere disgustata dal comportamento della fidanzata che, a detta sua, avrebbe provato ad accoltellarlo: ''Ragazzi io sono sono veramente sconvolta perché Michael è stato accoltellato dalla fidanzata''.

Deianira ha detto di voler molto bene a De Giorgio e di non sapere se riuscirà in seguito a riprendere la piena funzionalità della mano. I due influencer, nella serata del 27 ottobre, faranno una diretta insieme sui social, per spiegare ai follower l'accaduto. Non resta che attendere dettagli maggiori dal diretto interessato, per sapere cosa sta succedendo.