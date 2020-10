Non è ancora chiaro chi sia l'aspirante nuovo concorrente del GF Vip ad aver bloccato l'ingresso suo e di altri due colleghi per un sospetto caso da Covid-19. Dopo che Selvaggia Roma ha smentito la sua chiacchierata positività all'Adnkronos, Stefano Bettarini e Giulia Salemi hanno usato Instagram per far sapere ai fan di essere negativi e pronti a entrare nella casa.

Le smentite di Bettarini e Salemi dopo il mancato ingresso al GF Vip

C'è parecchia confusione su quello che è accaduto, e meglio non accaduto, ieri sera al GF Vip: Alfonso Signorini ha spiegato ai telespettatori che i tre concorrenti annunciati nelle precedenti settimane non sarebbero più entrati nella casa per un sospetto caso da Covid.

Il presentatore non ha fatto il nome dell'aspirante inquilino del reality che potrebbe aver contratto il Coronavirus, ma sul web si è sparsa la voce, sostenuta da Parpiglia, che sarebbe stata la salute di Selvaggia Roma a bloccare i nuovi ingressi nel cast.

Se la ragazza ha smentito all'Adnkronos la sua discussa positività, i suoi "colleghi" hanno scelto Instagram per fare altrettanta chiarezza sull'argomento.

Stefano Bettarini, per esempio, ha pubblicato il seguente messaggio sul suo profilo: "Ciao a tutti bellini. Posso rasserenarvi perché io e Giulia siamo negativi e sereni dal 17 ottobre. Sia ben chiaro". L'ex calciatore, dunque, ha voluto precisare che né lui né la Salemi avrebbero contratto la Covid nel periodo di isolamento precauzionale che hanno fatto in un albergo romano prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.

Le parole di Giulia sui social: 'Aspetto le decisioni del GF Vip'

Anche la Salemi ha scelto Instagram per informare i fan delle sue condizioni di salute: "Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi che sto bene e sono tornata in albergo, dove sono in isolamento dal 17 ottobre".

"Il mio tampone è negativo. Attendo serenamente le decisioni della produzione del Grande Fratello".

Insomma, sia Giulia che Stefano hanno smentito categoricamente di essere il sospetto caso di Covid che ha rimandato il loro ingresso nel reality: soprattutto dalle parole di Bettarini, si potrebbe evincere un riferimento a Selvaggia come possibile responsabile del ritardo nella partecipazione al programma di Canale 5.

Non è ben chiaro, dunque, chi sia il vippone del quale parlava ieri sera Signorini quando ha detto che uno dei tre nuovi concorrenti potrebbe aver contratto il Coronavirus e che quindi andavano fatti ulteriori accertamenti medici.

La presa di posizione di Selvaggia sul futuro al GF Vip

Prima che Bettarini e la Salemi si esponessero sui social network, l'Adnkronos ha raccolto lo sfogo di Selvaggia Roma sul suo mancato ingresso al GF Vip lunedì 26 ottobre.

"Io non ho la Covid, scoppio di salute. Basta con questa caccia alle streghe. Ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Non ho avuto contatti con nessuno e sono in isolamento da 15 giorni", ha detto l'influencer al giornalista che l'ha contattata per chiederle delucidazioni circa la sua presunta positività al Coronavirus.

L'ex protagonista di Temptation Island ha anche precisato che è in albergo in attesa di sottoporsi ad altri controlli medici per dimostrare che non si è contagiata nel periodo in cui è stata chiusa in una struttura romana per precauzione.

La decisione definitiva della produzione del reality sui nuovi ingressi in casa, potrebbe essere presa soltanto tra qualche giorno: venerdì 30 ottobre è prevista una nuova puntata in diretta e Alfonso Signorini potrebbe fare chiarezza su quale tra i tre vipponi avrebbe messo a rischio la sua partecipazione e quella di altri due colleghi.