Pietro Masotti, attore che interpreta Marcello Barbieri nella soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista a TV Serial in cui ha parlato del ritorno sul set. Dopo la diffusione del coronavirus, tutti gli ambienti della vita di ciascun cittadino hanno subito delle variazioni significative.

L'attore, infatti, ha raccontato che i protagonisti del cast si sono dovuti adeguare alle nuove regole basate sul distanziamento e sui controlli costanti allo scopo di lavorare in totale sicurezza. Il ragazzo, inoltre, ha anche anticipato qualcosa sulla soap opera ed ha annunciato che la vita di Marcello subirà una rivoluzione.

Spoiler su Marcello del Paradiso delle signore

Nel corso dell'intervista, Pietro Masotti ha fatto degli spoiler sul Paradiso delle signore. in merito a questo argomento ha detto che ci saranno delle interessanti novità per quanto riguarda il suo personaggio. Nel dettaglio, ha rivelato che i telespettatori troveranno Marcello sempre più determinato a conquistare Roberta e speranzoso di riuscire a farsi perdonare da lei per riprendersela. Nelle puntate attualmente in onda della soap opera si è assistito ad un allontanamento tra la venere e il ragazzo a causa dell'impeto passionale di quest'ultimo. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere come cambieranno le cose.

L'attore, inoltre, ha fatto anche altre anticipazioni.

Nel dettaglio, ha detto: "Marcello dovrà fare i conti con una serie di cambiamenti importanti, ci sarà una piccola grande rivoluzione nella sua vita". L'attore non ha specificato nel dettaglio quali potrebbero essere le novità che si troverà ad affrontare. Masotti, però, oltre che raccontare cosa vedremo nelle prossime puntate del Paradiso delle signore, specie in merito al suo personaggio, ha parlato anche di come è stato mettere piede sul set dopo il lockdown.

Il ritorno sul set di Pietro Masotti

Su questo specifico argomento ha rivelato: "I mesi di quarantena li ho vissuti nell'angoscia di non poter tornare al mio lavoro". Il motivo di tanta ansia sta nel fatto che la professione di attore implica necessariamente la presenza di contatti fisici. Pertanto il protagonista ha detto: "Risulta impossibile dire ad un attore abbraccia a distanza".

Ad ogni modo, Pietro ci ha tenuto a chiarire che tutti i membri del cast sono tenuti ad effettuare tamponi ogni dieci giorni e test sierologici ogni qualvolta si debba girare una scena di baci.

Le misure di sicurezza anti-Covid adottate

Inoltre, quando ci si sposta da una parte all'altra del set, gli attori e i membri di produzione devono obbligatoriamente indossare dei supporti in plexiglas. Masotti ha raccontato che lui e i suoi compagni d’avventura si sono dovuti adattare all'utilizzo di questi strumenti nuovi. Nonostante la necessità di adoperate tali misure, però, la soap opera Il Paradiso delle signore non ha risentito di questi cambiamenti per quanto riguarda la trama. In merito a questo, l'attore ha fatto qualche anticipazioni in merito a ciò che andrà in onda nelle prossime puntate.