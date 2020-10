Emanuel Caserio è conosciuto al pubblico per interpretare il ruolo di Salvatore Amato nella soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle signore. In questi giorni, l'attore è stato vittima di pesanti attacchi da parte degli haters. Molti telespettatori si sono riversati sui social per insultarlo e per gettare fango su di lui.

Una di queste haters, però, si è pentita e ha mandato dei messaggi di scuse al destinatario delle accuse. La persona in questione ha detto che esistono dei gruppi di persone che stanno facendo di tutto per screditare l'attore allo scopo di farlo fuori dalla fiction. Lui ha risposto in modo molto equilibrato.

Le accuse degli haters contro Salvatore del Paradiso delle signore

L'attore del Paradiso delle signore, Emanuel Caserio, ha raccontato ai fan un episodio alquanto spiacevole che gli è accaduto in questi giorni. Il protagonista è stato pesantemente attaccato da alcuni haters, i quali sarebbero i sostenitori di Cosimo e Gabriella nella fiction. A tale scopo, queste persone pare stiano facendo di tutto per spingere gli autori della soap a dedicare maggiore spazio ai loro beniamini rispetto a Salvatore. Una delle haters ha contattato privatamente Emanuel per raccontare quanto stia accadendo. La donna in questione ha esordito dicendo: "Quello che sto per scrivere, forse, ti farà male".

Le scuse di un utente

In seguito ha specificato meglio la questione dicendo: "Tre ragazze stanno creando profili falsi per portarti via il pubblico". Nello specifico, pare che queste donne vogliano distruggere i Salvariella, ovvero, i fan di Salvatore e Gabriella. L'utente in questione ha aggiunto anche: "Vogliono farti odiare dal pubblico".

L'utente si è scusata con l'attore e ha anche aggiunto di essere stata costretta ad attaccarlo. Tale persona ha dichiarato di essersi sentita molto in colpa per il suo comportamento, specie dopo aver letto l'intervista che Caserio ha rilasciato di recente in cui ha parlato della perdita di suo fratello.

La replica di Emanuel Caserio

A ogni modo, Emanuel ha condiviso questi messaggi attraverso le sue Instagram Stories e ha detto di essere davvero esterrefatto dinanzi a simili comportamenti. Salvatore del Paradiso delle signore ha commentato dicendo: "Sono rammaricato per ciò che ho letto, ma continuerò a fare il mio lavoro". Il giovane, dunque, ha confessato che simili accuse non hanno minimamente scalfito la sua voglia di lavorare con amore e passione. Nella parte conclusiva del suo intervento, l'attore ha detto anche che ha intenzione di perdonare gli haters in quanto è convinto che dietro i loro comportamenti ci sia, in realtà, tanta fragilità.