Il 26 ottobre, in prime time su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il televoto di questa settimana non ha portato all'eliminazione di nessuno dei concorrenti a rischio e poi, ancora, non ci sono stati gli ingressi dei tre nuovi concorrenti annunciati nei giorni scorsi. Occhi puntati anche su Guenda Goria che ha dovuto fare i conti con delle dichiarazioni di papà Amedeo che l'hanno profondamente colpita e amareggiata.

Grande Fratello Vip, riassunto 26 ottobre: nessun concorrente è stato eliminato

Nel dettaglio, i concorrenti al televoto del Grande Fratello Vip erano: Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini.

Questa volta si è optato per la non eliminazione di nessuno degli inquilini a rischio e il pubblico da casa, fino al prossimo venerdì 30 ottobre, potrà continuare ad esprimere la propria preferenza votando chi vuole salvare dal gioco.

Per questa nuova puntata del reality show del 26 ottobre condotto da Alfonso Signorini, inoltre, erano previsti anche tre nuovi ingressi in casa. Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma erano stati annunciati come le new entry di questa quinta edizione del programma ma non è stato possibile vederli arrivare in casa.

Saltano i tre nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip

Ad inizio trasmissione, il conduttore ha dichiarato che uno dei tre nuovi concorrenti è risultato positivo alla Covid-19 e quindi per questo motivo si è scelto di rimandare il loro ingresso in casa, così da poter fare tutti i dovuti accertamenti medici ed evitare di mettere a rischio anche la salute dei concorrenti già presenti all'interno della casa più spiata d'Italia.

E poi ancora nel corso della lunga diretta di ieri sera, sono state mandate in onda le dichiarazioni che Amedeo Goria ha rilasciato al settimanale Nuovo Tv'su sua figlia Guenda, attualmente in gara al GF Vip con sua madre Maria Teresa Ruta. Il giornalista sportivo ha definito Guenda una persona bipolare, lasciando decisamente a bocca aperta la ragazza che non ha nascosto la sua delusione e la sua amarezza.

Maria Teresa contro l'ex marito: il riassunto del Grande Fratello Vip del 26 ottobre

Immediata anche la reazione di mamma Maria Teresa che si è prontamente scagliata contro le parole del suo ex marito, sostenendo che non doveva permettersi di rilasciare dichiarazioni del genere su Guenda e soprattutto associarla ad una malattia seria come può essere il bipolarismo.

Si è tornato a parlare anche del caso Balotelli, dopo la battuta infelice di Mario, nei confronti di Dayane Mello. Suo fratello Enock, nel corso della puntata di ieri, si è nuovamente scusato con tutte le persone che si sono sentite offese da quella battuta indecorosa.