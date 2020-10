Sta per animarsi la casa del GF Vip 5: a quasi due mesi dall'inizio del programma, stanno per entrare a far parte del gioco tre personaggi famosi che avranno il compito di minare i già precari equilibri del gruppo. Se lunedì 26 ottobre ci sarà l'ingresso in casa di Stefano Bettarini e di due donne, venerdì 30 potrebbe esserci una new entry a sorpresa: Tvblog sostiene che tra meno di una settimana, Paolo Brosio dovrebbe varcare la soglia della porta rossa nel ruolo di concorrente.

Nuovi arrivi al GF Vip: Stefano Bettarini confermato

Dopo aver confermato l'allungamento del Grande Fratello Vip fino ai primi di febbraio, Alfonso Signorini ha anticipato ai telespettatori che nelle puntate a venire ci saranno delle new entry del cast.

Il 23 ottobre, per esempio, il conduttore si è collegato con Stefano Bettarini: l'ex calciatore, in isolamento preventivo in un albergo, ha detto che lunedì 26 ottobre tornerà nella casa più spiata d'Italia.

Dopo essere stato uno dei protagonisti della prima edizione Vip del reality, l'ex marito di Simona Ventura si sta preparando a bissare l'esperienza ma con un obiettivo diverso: l'uomo ha dei conti in sospeso con alcuni concorrenti e ha accettato di prendere parte al gioco per la seconda volta anche per chiarire con loro.

Il toscano sta per ritrovarsi faccia a faccia con l'ex fiamma Dayane Mello ma anche con Pierpaolo Pretelli, che dopo Temptation Island Vip avrebbe mandato un sms di troppo a Nicoletta Larini (la fidanzata di Stefano).

Rumors sui nuovi inquilini della casa del GF Vip

Se l'ingresso di Stefano Bettarini nella casa del GF Vip è stato confermato anche da Signorini in diretta tv, è sulle altre due new entry che non ci sono ancora notizie ufficiali.

Tvblog, comunque, sostiene che domani sera inizieranno l'avventura nel reality due donne che, per motivi differenti, sono legate ad alcuni concorrenti già reclusi.

Selvaggia Roma, ad esempio, pare abbia avuto in passato dei flirt sia con Enock Barwuah che con Pierpaolo Pretelli, mentre Giulia Salemi si sarebbe mostrata particolarmente interessata ad uno dei vipponi della quinta edizione.

Stando agli ultimi rumors, le due possibili nuove abitanti della casa più spiata d'Italia sono ufficialmente single e non si tirerebbero indietro qualora dovesse nascere qualcosa con un compagno d'avventura.

Per scoprire con certezza chi saranno le "colleghe" di Bettarini che il 26 ottobre entreranno in gioco nel programma di Canale 5, si dovrà aspettare ancora qualche ora, quando Alfonso le presenterà in diretta.

Paolo Brosio sarebbe pronto a debuttare al GF Vip

Un'altra anticipazione che ha raccontato Tvblog a ridosso di una nuova puntata del GF Vip, è quella sul possibile quarto concorrente in arrivo. Se lunedì 26 ottobre saranno tre le new entry nel cast, venerdì 30 potrebbe essercene un'altra che avrebbe dovuto iniziare il gioco già a settembre.

Pare che la produzione del reality abbia acconsentito all'ingresso in casa di Paolo Brosio, il conduttore che un mese e mezzo fa ha dovuto rinunciare al programma perché ha contratto il coronavirus.

Dopo un ricovero in ospedale che è durato parecchi giorni, l'uomo è stato dichiarato guarito ed ora si starebbe preparando a dare il via all'avventura tra le mura di Cinecittà con entusiasmo e con la voglia di raccontare la sua storia.

Visto l'allungamento della trasmissione fino a febbraio, a inizio dicembre subentreranno altri 7 o 8 personaggi famosi a quelli già reclusi: Alfonso Signorini ha anticipato a Casa Chi che questi nuovi vipponi non avranno alcun legame con quelli già in gioco, ma cominceranno la loro esperienza da zero.