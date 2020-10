Sammy Hassan è stato ospite di Giada Di Miceli a Radio Radio. Nel programma Non succederà più, l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha spiegato che tra lui e Giovanna Abate la relazione è naufragata per via dei troppi litigi. Successivamente, ha chiarito la sua posizione nei confronti di Giulio Raselli.

‘Non è andata come mi aspettavo’

Giovanna Abate e Sammy Hanssan si sono conosciuti durante il periodo di lockdown a Uomini e Donne. Il vocalist ha prima corteggiato Giovanna in chat. Una volta giunti negli studi del dating show, tra i due il percorso è sempre stato caratterizzato da alti e bassi.

Durante l’intervista radiofonica, l’ex corteggiatore ha dichiarato: “Non è andata come mi aspettavo io e come si aspettava lei”. Sammy ha ammesso di essere stato proprio lui a mettere la parola fine con l'ex tronista: “Ho lasciato io Giovanna”. Hassan ha spiegato di aver detto sì al momento della scelta della Abate perché era attratto fisicamente e dai modi di fare della tronista. A quel punto Giada Di Miceli ha chiesto al suo ospite come mai la storia è giunta al capolinea. Il diretto interessato ha risposto: “Il continuo litigare su ogni cosa ti porta allo sfinimento”, aggiungendo che i continui litigi in una storia provocano malessere. Alla base delle discussioni, secondo Hassan, ci sarebbe stata la gelosia di Giovanna.

A detta dell'ex corteggiatore, il rapporto con Abate non era una vera e propria storia d’amore ma una conoscenza: “Non era la persona adatta a me”.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne non sembrano essere rimasti in buoni rapporti, anche alla luce dell'ultimo confronto in studio avvenuto tempo fa.

Sammy ha ribadito di essere single; tuttavia, se trovasse la donna giusta non avrebbe alcun problema a intraprendere una nuova storia. Infine, Hassan ha precisato di non essere tornato con la sua ex moglie.Al contrario sulla vicenda sarebbero state dette tante cose, ma mai pronunciate da lui.

Il commento su Giulio Raselli e Giulia D’Urso

Prima di concludere l'intervista, Giada Di Miceli ha chiesto al suo ospite come mai avesse lanciato una frecciatina contro Giulio Raselli in seguito alla pausa di riflessione con Giulia d'Urso. Hassan ha precisato che il suo intento non era quello di esultare per la fine della storia tra i due, anche perché non ha mai seguito il loro percorso dopo l'uscita dal programma. L'ex di Giovanna ha poi aggiunto che da parte sua non c'era (e non c'è nemmeno oggi) alcun astio verso Raselli.