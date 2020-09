Periodo buio per le coppie nate a U&D: in neppure 24 ore, infatti, ben quattro protagonisti del recente passato del dating-show hanno comunicato ai fan di non stare più insieme. Veronica Ursida, per esempio, ha usato Instagram per ufficializzare la fine della tormentata relazione con Giovanni Longobardi: i due hanno provato a superare le loro diversità di pensiero, ma non ci sono riusciti fino in fondo.

Veronica e Giovanni di U&D Over si sono lasciati

Dopo Giulio Raselli e Giulia D'Urso, altri due protagonisti di Uomini e donne si sono detti addio. Tramite alcune Stories che ha caricato sul suo profilo Instagram, Veronica Ursida ha informato i fan che la relazione con Giovanni Longobardi è giunta al capolinea.

La dama del Trono Over non è riuscita a trattenere le lacrime mentre raccontava ai suoi followers gli ultimi sviluppi del rapporto col napoletano, quello che è nato davanti alle telecamere di Canale 5 la scorsa primavera.

"La situazione non è andata come speravamo e io non ce la faccio più a tenere tutto dentro", ha esordito la romana nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

"Io e Giovanni abbiamo delle incomprensioni e non sempre i sentimenti bastano per superarle. Ci siamo dati mille possibilità, ma non siamo incompatibili", ha aggiunto l'ex volto del dating-show con la voce rotta dall'emozione.

Veronica ha anche spiegato che in futuro le cose potrebbero cambiare, ma almeno per il momento lei e il compagno hanno preso ognuno la propria strada: "Nella vita succede, bisogna andare avanti".

Amore al capolinea tra due ex di U&D

Ursida ha anche ringraziato le tantissime persone che negli ultimi mesi si sono affezionate ed hanno fatto il tifo per lei e Giovanni, ma ha spiegato loro: "Abbiamo combattuto per cercare una soluzione, ma ora non ci riusciamo ed è giusto che lo sappiate".

Veronica ha anche detto che spera che l'ex fidanzato non si arrabbi per lo sfogo che ha avuto sui social network sulla fine del loro amore, ma ha chiesto tempo per quanto riguarda la condivisione dei motivi che hanno portato la coppia a scoppiare.

Non è la prima volta che la dama e il cavaliere di U&D si dicono addio pubblicamente: attorno a fine agosto, infatti, la romana usò Instagram per informare i fan della rottura col compagno avvenuta per un suo errore. Poche settimane dopo, però, i due sono riapparsi insieme ed affiatati sul web: la crisi era rientrata ma oggi, a distanza di un mese, sono subentrati nuovi problemi forse irrisolvibili perché legati all'incompatibilità dei loro caratteri.

Possibile ritorno a U&D per Veronica

Da quando è iniziata la nuova stagione di U&D, ovvero il 7 settembre, alcuni spettatori si sono chiesti perché Veronica e Giovanni non siano mai stati invitati dalla redazione per raccontare gli sviluppi che il loro rapporto ha avuto durante l'estate.

Ora che la dama ha ufficializzato la fine di questa storia d'amore, non è da escludere che nelle prossime puntate possa tornare in studio per cercare l'anima gemella: Ursida, infatti, è stata una delle protagoniste indiscusse dell'anno scorso, soprattutto per il tira e molla con Armando Incarnato.

Prima di conoscere Longobardi e iniziare una relazione con lui, la romana è uscita per mesi con il cavaliere napoletano: tra i due, però, non è mai nato un sentimento così forte da spingerli ad abbandonare la trasmissione per viversi lontano dai riflettori.

L'uomo, infatti, è ancora un membro del parterre del Trono Over (oggi sta corteggiando la giovane Lucrezia, spasimante di Gianluca), mentre Veronica è da poco tornata single: i due potrebbero ritrovarsi presto faccia a faccia davanti alle telecamere.