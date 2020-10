Nicola Mazzitelli ha raccontato il suo passato durante la puntata di Uomini e donne, mandata in onda lunedì 5 ottobre. La storia del cavaliere del trono over ha toccato al cuore alcuni dei presenti in studio, fra i quali Armando Incarnato che non è riuscito a trattenere le lacrime durante il racconto. Nicola è rimasto coinvolto in un incidente che lo ha portato a rischiare di perdere le gambe ed ha attraversato un periodo brutto della vita in cui oltre al lavoro, ha perso anche delle persone che gli erano accanto. Dopo la messa in onda della puntata, Mazzitelli ha ringraziato i fan per i numerosi messaggi ricevuti.

Nicola Mazzitelli ha raccontato il suo incidente

Dopo essere stato chiamato al centro dello studio per un confronto con Claudia con la quale la conoscenza non è proseguita, Nicola ha raccontato un episodio che lo ha segnato profondamente. Mazzitelli ha spiegato di aver avuto un incidente anni fa, che lo ha portato a perdere fiducia nelle persone, in quanto lo hanno abbandonato nel momento più difficile della sua vita. A causa di questa esperienza, il cavaliere di Uomini e Donne ha detto di non riuscire più a fidarsi. Il racconto di Nicola M. ha commosso diversi presenti in studio, fra i quali Armando Incarnato che non è riuscito a trattenere le lacrime e ha commentato dicendo: ''Sono percorsi di vita difficili, sentire lui mi ha ricordato delle cose''.

Nicola M. ha pianto mentre raccontava il suo passato

Nicola M. ha raccontato alcuni dettagli riguardo a cosa gli è accaduto in passato: ''Sono rimasto senza soldi, sono diventato povero e pesavo 30 kg''. Durante le prime puntate del dating show di Canale 5, il cavaliere del parterre è stato attaccato per via del suo carattere difficile e Mazzitelli, nella puntata mandata in onda lunedì 5 ottobre, ha precisato di aver voglia di innamorarsi: ''Voglio riuscire a ritornare a guardare le persone con una faccia diversa''.

Nicola ha spiegato di aver impiegato 8 anni per riprendersi in seguito all'incidente e, a causa del suo passato, fa fatica a relazionarsi con le donne e a riuscire a dare fiducia in un rapporto.

Nicola Mazzitelli ha ringraziato i fan

Oltre ad aver smosso gli animi dei presenti in trasmissione, Nicola M. ha commosso anche il pubblico a casa, rimasto scosso per il racconto del cavaliere.

Terminata la messa in onda della puntata, Nicola ha ricevuto circa 400 messaggi di sostegno da parte dei fan sul suo profilo Instagram, come da lui stesso dichiarato. Il cavaliere ha voluto ringraziare i follower: ''Non so neanche cosa dire e quindi grazie davvero di cuore. Boh, è la prima volta che mi trovo in questa situazione, quindi non so neanche cosa dire''.