C'è grande attesa per il finale di Terra Amara e, nelle ultime puntate della soap turca, si scoprirà cosa accadrà agli abitanti di Cukurova. Le anticipazioni turche rivelano che Hakan morirà per salvare Zuleyha dai colpi sparati da Betul, mentre Sermin perderà la vita a causa di un infarto. Inoltre, la figlia di Sabahattin sconterà ventiquattro anni in carcere.

Betul spara a Zuleyha, ma uccide Hakan

Mancano pochi episodi alla fine di Terra amara e purtroppo, Zuleyla perderà prematuramente anche il suo terzo amore, perché Hakan verrà ucciso da Betul.

La figlia di Sermin, in realtà, non voleva togliere la vita a Gumusoglu ma a Zuleyha. Betul arriverà a villa Yaman con un'arma da fuoco e la punterà contro la sua acerrima nemica, colpevole, a detta sua, di averle tolto tutta la ricchezza della sua famiglia. Hakan, in giardino con sua moglie, si accorgerà di quanto sta per succedere e non ci penserà due volte a fare da scudo alla sua amata e, pertanto, le pallottole indirizzate alla sua consorte, saranno mortali per lui. Le anticipazioni turche rivelano che Vahap assisterà all'omicidio del suo amico da un muretto e si renderà conto di quanto fatto da Betul.

Sermin muore di infarto mentre fa la spazzina

Non ci sarà un lieto fine per l'ex moglie di Sabahattin e per sua figlia.

Sermin, infatti, non riuscirà nel suo intento di diventare ricca e, dopo avere perso tutta la sua fortuna, sarà costretta a fare la spazzina a Cukurova. Proprio mentre pulirà le strade della sua città, nel 1990, la cugina di Demir verrà stroncata da un infarto. Il corpo privo di vita di Sermin rimarrà per strada per due ore, finché non arriverà il procuratore.

Nel frattempo, Betul dovrà scontare ventiquattro anni di carcere per i crimini commessi e, al termine della sua pena, quando uscirà di prigione, nessuno avrà più sue notizie. Zuleyha, invece, dopo avere perso i suoi tre grandi amori: Demir, Yilmaz e Hakan, proseguirà la sua vita da sola, occupandosi della tenuta e dei suoi due figli.

I protagonisti di Terra amara ospiti a Verissimo

I protagonisti di Terra amara sono stati ospiti spesso a Verissimo e nell'ultima puntata del programma di Silvia Toffanin, Serpil Tamur, l'interprete di Azize ha rivelato qualche curiosità sulla sua vita privata e alcuni retroscena sulla soap turca. Per interpretare il ruolo di "nonnina", l'attrice ha raccontato che, prima di iniziare le riprese, era andata in un centro dove erano ricoverati anziani malati Alzheimer. L'intento di Serpil Tamur era stato quello di cogliere alcune sfumature e atteggiamenti dei pazienti, in modo da riuscire a ricoprire al meglio il ruolo della nonna di Demir.