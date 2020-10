Nel corso della puntata di Uomini e donne del 5 ottobre, il cavaliere Nicola M. ha deciso di raccontare degli avvenimenti personali e privati che hanno stupito i presenti in studio. Tutto è iniziato quando la dama Claudia, che in settimana era uscita con lui, ha raccontato che quando si sono fermati davanti all'albergo dove alloggiava, Nicola le avrebbe detto che proprio non riusciva a resisterle. A questo punto il cavaliere ha deciso di intervenire e di rivelare che in passato ha avuto un grave incidente che per diversi anni lo ha portato ad isolarsi dal mondo esterno, riducendolo in una condizione di solitudine e povertà.

Nicola si confessa a Uomini e donne e parla del suo incidente

Dopo le dichiarazioni in studio di Claudia, Nicola ha preso la parola e ha chiesto alla dama di non riportare delle parole che lui non ha mai pronunciato. "Io ti ho detto che non riuscivo ad abbracciare e continuavi ad abbracciarmi", ha chiarito il corteggiatore, ammettendo che da circa cinque anni soffre di crisi di panico e ansia che non gli permettono di "toccare una donna" e avere un rapporto normale.

Una confessione che ha meravigliato i presenti in studio, anche se l'opinionista Tina Cipollari lo ha criticato, accusandolo di avere già una donna fuori dal programma e che questo suo atteggiamento sarebbe una farsa televisiva.

Le accuse di Tina contro Nicola a Uomini e donne

Nicola, però, ha rigettato al mittente le accuse di Tina, quindi ha voluto svelare il suo segreto nello studio di Uomini e donne. Ha raccontato di essere rimasto vittima di un grave incidente che lo ha costretto a restare in ospedale per cinque anni. "I medici mi dicevano che non sarei mai più tornato alla vita", ha dichiarato commosso.

Il cavaliere ha aggiunto che tutte le persone che gli stavano vicino lo hanno abbandonato e che, in seguito a questo incidente, è diventato povero. "Ho perso un sacco di soldi, sono diventato povero, pesavo quasi 30 kg", ha evidenziato durante il programma di Maria De Filippi, ammettendo che adesso ha problemi a relazionarsi con gli altri e che non riesce mai capire se una donna è interessata a lui solo dal punto di vista estetico oppure no.

Armando in lacrime per le parole di Nicola

"Sono venuto qua per cercare una persona che mi guardi dentro", ha proseguito Nicola nel suo sfogo a Uomini e donne, smentendo così di avere già una storia d'amore al di fuori della trasmissione. Il suo racconto ha emozionato Armando che si è commosso e, per ricomporsi, ha preferito lasciare per qualche minuto lo studio.

"Sentire lui mi ha ricordato delle cose", ha dichiarato Incarnato con la voce rotta dall'emozione.