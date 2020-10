Nei prossimi episodi di Un posto al sole entreranno nel cast dei nuovi personaggi che daranno nuova linfa alle trame attuali. Nelle prossime settimane farà la sua apparizione Mariella Valentini nei panni di Barbara Filangieri, mentre il 10 novembre farà il suo ingresso nella soap opera partenopea Massimiliano Buzzanca. Inoltre il prossimo anno rientreranno nel cast due personaggi giovani che non sono presenti da diverso tempo. A seguire un approfondimento sul ruolo che avranno questi nuovi personaggi inediti nelle prossime puntate di Un posto al sole.

Un nuovo personaggio interagirà con Rossella

Giungono delle succose indiscrezioni sul personaggio che interpreterà Massimiliano Buzzanca nei prossimi episodi di Un posto al sole. L'attore dovrebbe debuttare nella puntata che andrà in onda martedì 10 novembre e, a quanto pare, interagirà con Rossella (Giorgia Gianetiempo). Attualmente quest'ultima è coinvolta in una storyline che la vede in affanno all'università mentre la sua amica Ilaria (Greta Berti), da studentessa modello quale sembra essere, non perde un colpo. Sarà interessante, a questo punto, capire in che modo questo personaggio, molto più avanti con gli anni rispetto a Rossella, possa interagire con la giovane Graziani e quale sarà il suo ruolo.

Ritornano due giovani

Un'indiscrezione fornita da Tvsoap ha rivelato che dovrebbero tornare a Un posto al sole due personaggi, che sono già stati presenti nella soap in passato. Purtroppo gli spoiler a riguardo sono davvero troppo scarni per poter tracciare un identikit dei due, di cui non si conosce nemmeno il genere.

I due personaggi, a quanto pare, sono giovani e sono stati presenti nel cast negli anni addietro, presumibilmente per un periodo tale da consentirne il ricordo dei fan. Non è chiaro se questi due siano legati tra loro né con chi interagiranno. Bisognerà quindi attendere i prossimi giorni per conoscere i nuovi dettagli, nel frattempo ci si può solo avventurare in ipotesi azzardate coi pochi indizi a disposizione.

Arriva Barbara

Non c'è una data precisa, ma dovrebbe essere imminente, l'ingresso nella soap opera di Mariella Valentini nei panni di Barbara Filangieri. C'è massimo riserbo attorno a questo personaggio, tuttavia è stato rivelato che avrà a che fare con Alberto (Maurizio Aiello). Negli attuali episodi di Un posto al sole, l'avvocato Palladini non se la sta passando affatto bene ed è impegnato nella ricerca di un lavoro, tuttavia non è chiaro in che modo Barbara potrà interagire con lui. In una prima foto promozionale i due si mostrano sorridenti in un ambito che sembra professionale, tuttavia non è chiaro se i due personaggi avranno interazioni di tipo lavorativo o personale. Al momento non si è nemmeno a conoscenza del fatto se Barbara farà parte dei buoni o se sarà una nuova villan della soap e per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi giorni.