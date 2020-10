Ritorna l'angolo dedicato alle anticipazioni della soap opera Una vita. Nei prossimi episodi che andranno in onda prossimamente in Italia, ci sarà il ritorno di Ledesma Copernico. Quest'ultimo ricorderà a Pasamar l'accordo che avevano stabilito insieme: Il giovane Emilio dovrà sposare Angelines e lasciare la sua amata Cinta. Il ragazzo cercherà una soluzione per non cadere in questo ricatto e chiederà una mano ad Antonito. Ma per salvaguardare il rapporto sentimentale tra Emilio e Cinta, Felicia deciderà di sacrificarsi e sposare il giovane Ledesma. Quest'ultimo deciderà di accettare la proposta della donna e le dirà anche di preparare in fretta il matrimonio.

Dunque, la situazione sarà sempre più complicata: Emilio confesserà a José l'uccisione del figlio di Valdeza e dovrà cercare di evitare che sua madre sposi Copernico.

Una vita spoiler: Emilio lascerà il paese per cercare il punto debole di Ledesma e liberare così sua madre

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita, Emilio deciderà di andare a Santander per trovare un punto debole di Ledesma e liberare così sua madre. José Miguel approverà questa partenza e dirà a tutti che Emilio andrà a Barcellona per svolgere un evento legato sempre alla ristorazione. Intanto Felicia non sopporterà più Ledema e confesserà a Susana e Rosina di aver preso questa decisione soltanto per rispettare un accordo stabilito in passato.

Nel frattempo, Emilio riuscirà a trovare informazioni utili per ricattare Ledesma, mentre José cercherà di diventare amico di Copernico.

Spoiler prossime puntate Una vita: Ledesma andrà via dal paese dopo aver colpito il giovane Emilio

Nelle trame spagnole di Una vita Emilio riuscirà a salvare sua madre.

Il giovane riuscirà a far firmare un documento a Ledesma in cui viene incolpato dell'uccisione dei suoi operai. Emilio e Ledesma decideranno di incontrarsi al ristorante per celebrare il matrimonio, mentre il giovane Pasamar accuserà Copernico davanti a tutti. Quest’ultimo per difendersi da queste accuse colpirà Emilio e scapperà via dal ristorante quando lo vedrà a terra ricoperto di sangue.

Copernico sarà sempre più convinto di aver tolto la vita a Emilio e deciderà di scappare per sempre da Acacias 38. Dunque, i Pasamar potranno tirare un sospiro di sollievo e non dovranno più avere paura di Ledesma Copernico. Ora che quest'ultimo ha deciso di andare via dal paese, Emilio e Cinta riusciranno a coronare il loro sogno d'amore senza ulteriori ostacoli? Non ci resta che aspettare le prossime anticipazioni spagnole per scoprirlo.